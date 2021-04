Grêmio reencontra o Lanús, após quatro anos da conquista do tri da Libertadores

Nesta quinta-feira (29), o Grêmio voltará a um lugar que traz imensa alegria ao torcedor. Pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, o Tricolor retorna ao estádio La Fortaleza para enfrentar o Lanús, adversário da conquista do tricampeonato da Libertadores da América de 2017. Do time que foi a campo na noite de 29 de novembro, apenas Geromel e Cortez estão de volta.

ele já comandou a equipe pouco mais de 24 horas depois na vitória por 3 a 2 sobre o Ypiranga, em Erechim. A partida diante dos argentinos será a segunda sob o comando de Tiago Nunes. Apresentado na última sexta-feira (23),Para buscar a segunda vitória à frente do Tricolor, o novo comandante deve ter os retornos de Geromel e Maicon. Recuperados de lesão, eles foram relacionados.

O elenco se apresentou no CT Luiz Carvalho, realizou os testes para Covid-19, e fez o último treino antes do embarque para Buenos Aires. Quem também deve retornar ao time é Diogo Barbosa, recuperado do coronavírus. Ele briga com Cortez pela lateral-esquerda. Mesmo de volta, Maicon deve iniciar no banco de reservas.

Uma possível escalação gremista tem Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa (Cortez); Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza. Quem segue de fora é o zagueiro Kannemann, o meia Pinares e o atacante Pepê. Eles ainda estão realizando trabalho de fisioterapia.

Do lado do Lanús, três jogadores que disputaram aquela final seguem no grupo: o lateral-direito José Luiz Gomez e os atacantes Pepe Sand e Lautaro Acosta, todos titulares. Os argentinos devem ir a campo com Morales; José Luis Gómez, Burdisso, Alexis Pérez e Aude; Quignon, Belmonte e Esquivel; Pedro De La Vega, Sand e Lautaro Acosta.

Como apenas um time se classifica às oitavas de final, o Grêmio precisa pontuar na Argentina. Na primeira rodada, o Lanús venceu o Aragua, na Venezuela, por 1 a 0, e divide a liderança com o Tricolor com três pontos. No outro confronto do Grupo H, no mesmo horário, na Colômbia, o La Equidad recebe os venezuelanos.