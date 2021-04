Inter goleia o Táchira e assume a liderança do Grupo B da Libertadores

O Inter deixou para trás a derrota na altitude da Bolívia na estreia da Libertadores. Nesta terça-feira (27), o Colorado não tomou conta do Deportivo Táchira e goleou os venezuelanos por 4 a 0, no Beira-Rio. O triunfo na 2ª rodada colocou o time de Miguel Ángel Ramírez na liderança do Grupo B. O único porém da noite foi a não reestreia de Taison com a camisa colorada.

O primeiro tempo foi todo do Inter. Os 15 minutos iniciais foi de muita marcação do Táchira e o Colorado tentando superar a linha defensiva dos venezuelanos. Apenas os donos da casa apresentaram iniciativa ofensiva. Se com a bola rolando estava difícil, o Colorado abriu o placar na bola parada. Aos 19 minutos, Rodinei cobrou escanteio da direita e Cuesta subiu mais alto que a defesa e cabeceou no ângulo.

O revés abriu a equipe venezuelana que passou a dar mais espaços. Prova disso que, quatro minutos depois de inaugurar o marcador, o Inter ampliou: Galhardo tocou para Maurício, dentro da área, que carimbou o adversário. No rebote, Patrick não perdoou e marcou o segundo.

O Táchira assustou aos 28. Pérez encontrou Hernández às costas de Moisés. O meia chutou cruzado, mas a bola cruzou a pequena área e saiu. Precisando marcar, os venezuelanos seguiram com as linhas altas e acabaram sofrendo o terceiro: após cobrança rápida de falta, Cuesta acertou um lindo lançamento para Galhardo. Ele dominou, se livrou da marcação e bateu no canto direito de Varela.

Mesmo em um ritmo um pouco menos intenso, o Colorado perdeu uma grande chance de aumentar a goleada, aos cinco minutos: Edenilson lançou Patrick, que arrancou e chutou, mas o goleiro Varela defendeu com o rosto. Na sequência, Mauricio cruzou da esquerda e Dourado cabeceou firme para mais uma boa defesa do goleiro venezuelano.

Aos 13 minutos, Palacios levou o segundo cartão amarelo por derrubar Góndola, por trás, e acabou sendo expulso. O jogo ganhou outra cara e Ramírez passou a fazer substituições. Embora com um a menos, o Inter chegou ao quarto gol: Mauricio deu uma ótima assistência para Yuri Alberto. Ele avançou em velocidade, deixou a marcação para trás, e chutou para ampliar.

Nos minutos finais, os venezuelanos evitaram que a goleada fosse ainda maior. Varela salvou um chute de Nonato e Camacho tirou uma finalização de Yuri Alberto em cima da linha. O Inter volta a campo na próxima semana, na quarta-feira, novamente em casa, diante do Olimpia, do Paraguai.

Inter 4 Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel (Pedro Henrique), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson (Nonato) e Mauricio; Palacios, Patrick (Marcos Guilherme) e Thiago Galhardo (Yuri Alberto). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Deportivo Táchira 0 Varela; Camacho, Lucas Trejo, Vivas e Granados; Cova, Flores (Fernández), Góndola (Chacón) e Hernández (Velasco); Lucas Gómez (Angarita) e Edgar Pérez (Covea). Técnico: Juan Tolismano.

Árbitro: Andres Matonte (URU).