Pelas redes sociais, Douglas Costa faz torcedor do Grêmio sonhar com retorno

Depois das frustrações da vinda de um grande jogador para o Grêmio, o nome de Douglas Costa volta a rondar o imaginário do torcedor. Na segunda-feira (26), pelo Twitter, o meia atiçou a torcida: "Eu conto? Ou vocês contam?". As poucas palavras foram suficientes para reascender a esperança.

Eu conto ? Ou vocês contam? — Douglas Costa (@douglascosta) April 26, 2021

Emprestado ao Bayern de Munique, seu vínculo com os alemães se encerra no dia 22 maio, quando ele retorna a Juventus, da Itália, dona do passe. A ideia dos italianos é vender o jogador, estendendo seu contrato, que se encerra em 30 de junho de 2022, em mais um ano. A Juve quer recuperar parte do valor investido.

Para ampliar sua permanência em Turim, Douglas Costa poderia ser emprestado ao Tricolor por um ano, com o clube gaúcho pagando parte do salário. No entanto, o valor mensal pago ao atleta é de cerca de R$ 3 milhões. Na Itália, há rumores de que o Galatasaray, da Turquia, fez uma proposta, arcando com todo o salário. No Grêmio, ninguém desmente ou confirma uma conversa.

Dentro de campo, o técnico Tiago Nunes segue preparando o time para o duelo com o Lanús, nesta quinta-feira (29), na Argentina, pela 2ª rodada da Sul-Americana. Em sua segunda partida, o treinador pode ter os retornos de Geromel, Kannemann e Maicon. Nesta quarta-feira (28), o grupo realiza o último trabalho antes do embarque para Buenos Aires. O confronto será às 21h30min, no estádio La Fortaleza.