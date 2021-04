Pochettino comemora confronto com Guardiola na Liga dos Campeões

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino disse que Pep Guardiola, comandante do Manchester City, é o melhor treinador do mundo no momento que os dois se preparam para retomar sua rivalidade nas semifinais da Liga dos Campeões na quarta-feira (28) às 16h.

Os dois já se encontraram antes, tanto no gramado quanto nos vestiários, enfrentando-se em seus dias de jogadores nos rivais Barcelona e Espanyol antes de partirem para treinar seus respectivos clubes.

Eles também foram oponentes no Campeonato Inglês durante os cinco anos de Pochettino comandando o Tottenham. O argentino levou o Spurs à final da Liga dos Campeões dois anos atrás, eliminando o City de Guardiola nas quartas de final com o gol marcado fora de casa.

"Para mim, ele é o melhor", disse Pochettino, que substituiu Thomas Tuchel como técnico do PSG no meio da temporada, à mídia britânica. "Eu o admiro e acho que está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um técnico maravilhoso, sempre pensando em estratégias e planos de jogo diferentes. Adoro desafiá-lo e os times que ele preparou". "Não somente o melhor técnico. O clube é importante, também. Um clube que confia em você para formar um time e lhe oferece todas as ferramentas", disse.

Pochettino disse que a derrota do PSG para o Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões da última temporada dará ao time mais motivação desta vez. "Agora temos a experiência, mas precisamos dar um passo de cada vez. Agora temos que derrotar o Manchester City, e será muito, muito duro", avaliou.