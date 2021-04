Jean Pyerre está na mira do futebol norte-americano

Mesmo estando nos planos do técnico Tiago Nunes, o meia Jean Pyerre pode deixar o Grêmio. O camisa 10 está na mira do Vancouver Whitecaps, do Canadá, e pode disputar a MLS, a liga norte-americana de futebol. Em crescimento no cenário mundial, a competição vem fazendo altos investimentos para deixar o campeonato cada vez mais atrativo. Na semana que passou, o meia Soteldo deixou o Santos e se transferiu para o também canadense Toronto FC.

Nos bastidores, Jean Pyerre estaria a fim de deixar o Tricolor. Aos 23 anos e sem uma previsão de transferência para o futebol europeu, o jogador formado nas categorias de base do clube pode utilizar a MLS como trampolim para um centro mais atraente. A primeira proposta do clube canadense teria sido na casa dos US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões) para levar o jogador. A direção do Grêmio teria recusado a quantia e o Vancouver teria aumentado, além de deixar o clube gaúcho com 10% dos direitos do atleta em uma futura venda.

Enquanto isso, Tiago Nunes vai preparando a equipe para o seu segundo jogo à beira do gramado. A partida será nesta quinta-feira, diante do Lanús, na Argentina, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O palco será o estádio La Fortaleza.

Já pelo Gauchão, o próximo compromisso tricolor será no domingo, às 19h, no Centenário, contra o Caxias, pela partida de ida da semifinal. Na outra semifinal, o Inter visitará o Juventude, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, mais cedo, às 16h.