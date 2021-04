Contra o Táchira, Internacional busca os primeiros três pontos

A noite de hoje seria de Beira-Rio lotado para ver o seu ídolo. Entretanto, a pandemia da Covid-19 esvaziou os estádios e o torcedor colorado não poderá ver de perto Taison vestindo, mais uma vez, a camisa vermelha. Com a 10 às costas, o guri de Pelotas deve começar a partida no banco e entrar ao longo do confronto com o Deportivo Táchira, da Venezuela. O duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores inicia às 21h30min.

Depois de perder para os bolivianos do Always Ready, na altitude de La Paz, o Colorado precisa da vitória para buscar a classificação às oitavas de final do torneio continental. Na primeira rodada, os venezuelanos venceram o Olímpia, do Paraguai, por 3 a 2, em Maracaibo. O técnico Miguel Ángel Ramírez ainda não terá o atacante Paolo Guerrero. O peruano segue realizando trabalhos de reforço muscular. Além do camisa 9, Lucas Ribeiro também está de fora da partida. O zagueiro foi diagnosticado com um edema no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Always Ready e segue sem previsão de voltar aos gramados.

Já Taison realizou apenas dois treinos com os companheiros, no domingo e nesta segunda-feira. Mesmo assim, o Inter precisa da força e da motivação do jogador, que já levantou uma taça de Libertadores em 2010, para conquistar os primeiros três pontos no Grupo B. Uma provável escalação colorada tem Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes; Palacios, Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Patrick.

Edenilson falou da possibilidade de atuar ao lado de Taison. Segundo o camisa 8, o time precisa vencer o Táchira a todo custo e ele "está louco" para ver o novo camisa 10 jogando: "Pelos treinos que eu vi, ele continua muito rápido e vai nos ajudar muito. A gente está louco para ver ele jogar. Todos nós estamos ansiosos", disse.

Sobre o retorno de Taison ao clube, Edenilson foi direto: "É uma pessoa que dispensa comentários, não é a toa que ficou tantos anos jogando na Europa. É um filho do clube, sabemos do carinho que ele tem com a torcida, e a torcida tem com ele", enalteceu.

Os venezuelanos chegam a Porto Alegre como vice-líderes do Grupo B e o técnico Juan Tolismano deve mandar a campo a mesma formação que bateu o Olímpia, em casa, com Varela; Camacho, Lucas Trejo, Vivas e Granados; Cova, Flores e Nelson Hernández; Lucas Gómez, Freddy Góndola e Edgar Pérez.