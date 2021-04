Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina, volta a ser intubado

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, voltou a ser intubado na noite do domingo (25), no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Internado desde o dia 16 de abril, após ter contraído o coronavírus, Renan havia sido extubado no sábado (24) e, segundo o boletim médico, apresentava quadro de saúde estável. Porém, em novo boletim nesta segunda (26), o hospital informou que a situação do treinador de 60 anos inspira cuidados.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, apresentou piora no padrão respiratório, quadro comum nos casos de Covid-19. No último domingo (25), foram necessários novos procedimentos de sedação e intubação. O estado de saúde do paciente inspira cuidados", diz o boletim encaminhado à imprensa.

Além da Covid-19, Renan teve pneumonia bacteriana e, na terça (20), foi submetido a uma cirurgia vascular por causa de uma trombose. O técnico recebeu o diagnóstico do coronavírus no dia 13, logo no começo da pré-temporada da seleção no centro de desenvolvimento da entidade, em Saquarema (RJ).

Com o afastamento de Renan, os auxiliares Carlos Schwanke e Ricardo Tabach conduzem os treinos da seleção com nove atletas. O Brasil se prepara para a Liga das Nações, entre maio e junho, na Itália, e os Jogos de Tóquio, entre julho e agosto.