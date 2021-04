Daniel Serra ganha a 1ª prova da Stock Car e lidera; Ricardo Maurício vence a 2ª

A temporada 2021 da Stock Car começou neste domingo (25) como terminou nas últimas quatro edições: com completo domínio dos pilotos da equipe Eurofarma/RC. Daniel Serra ganhou a prova de abertura, disputada em Goiânia, e assumiu a liderança competição. O atual campeão Ricardo Maurício venceu a segunda prova do dia, se recuperando de erro na primeira.

Tricampeão em 2017, 2018 e 2019, Daniel Serra superou o pole position Cacá Bueno e conquistou os 30 pontos da prova principal do dia, com Alain Khodair completando o pódio. Na segunda bateria, Ricardo Maurício fez bela disputa nas voltas finais com Gaetano Di Mauro, que se garantiu para representar a KTF apenas há três dias. Gabriel Casagrande cruzou em terceiro.

Dono da volta mais rápida das provas em Goiânia e eleito o piloto do dia, Daniel Serra lidera com 46 pontos, diante de 36 de Ricardo Maurício e 32 de César Ramos. Além dos vencedores, quem fez muita festa no pódio foi justamente Gaetano Di Mauro. O piloto busca patrocinador e não está garantido na temporada toda, que contará com 12 etapas duplas.

Antes de correr novamente pela Stock Car, Daniel Serra deixa o País para disputar a abertura do Mundial de Endurance. Ele estará nas 6 horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, que será disputada no dia 1º de maio. A Stock Car volta no dia 16 de maio, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, com nova etapa dupla.