Grêmio sai na frente, leva sufoco, mas vence Ypiranga e termina líder

Foi com vitória a estreia de Tiago Nunes como treinador do Grêmio. Depois de abrir ampla vantagem, o Tricolor deixou o Ypiranga encostar, mas ainda assim saiu com o 3 a 2 e a liderança na fase classificatória do Campeonato Gaúcho, com 24 pontos. Assim, o time da Capital terá a oportunidade de decidir em casa nas fases decisivas da competição. O adversário nas semifinais será o Caxias, que empatou fora de casa contra o Pelotas em 1 a 1 e terminou em quarto lugar, com 17 pontos.

Na escalação, o novo treinador não mexeu muito na equipe que venceu os colombianos do La Equidad na estreia na Copa Sul-Americana, na última quinta-feira. A maior surpresa foi a opção por Vanderson, que começou a partida na lateral-direita – Rafinha, principal contratação da temporada até aqui, ficou no banco de reservas.

A partida começou intensa. Precisando de um bom resultado para garantir a classificação sem placares paralelos, o Ypiranga mostrou disposição ofensiva, e quase marcou aos 9 mins, em um cabeceio de Reinaldo. Com dificuldades para sair com a bola dominada, o Grêmio cometia erros: aos 15 mins, um recuo curto de Cortez por pouco não resultou em gol do time de Erechim.

Depois de alguns minutos, a habilidade dos jovens gremistas começou a aparecer. Aos 22 mins, em tabela de Ferreira e Matheus Henrique, o segundo caiu dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Diego Souza bateu seco, no meio do gol, para abrir o placar.

O gol abalou o Ypiranga, e um erro de Paulo Gianezini, aos 27 mins, acabou sendo fatal. Com a pressão gremista na saída de bola, o goleiro tentou sair jogando e se enrolou todo, deixando Léo Pereira livre para concluir: 2 a 0. Um minuto e meio depois, o terceiro. No contra-ataque, Diego Souza acionou Ferreira, que chutou prensado. A sobra caiu para Vanderson, que dominou bonito e chutou cruzado para ampliar.

Aos donos da casa, restava ir atrás do prejuízo. E o Canarinho fez o possível, terminando o primeiro tempo praticamente dentro da área gremista. Na volta dos vestiários, o ritmo seguiu o mesmo, e o gol surgiu aos 5 mins. Cobrando falta, Fidelis foi esperto e só rolou para Zé Mário, que bateu forte para diminuir.

Se o primeiro gol gremista assustou o adversário, o gol do Ypiranga parece ter colocado o Tricolor em modo soneca. E aos 7 mins veio o segundo gol canarinho: Caprini achou Mossoró na área, e o meia chutou cruzado para fazer 3 a 2 e botar fogo no jogo de vez.

Poderia ser um terror para o Grêmio a partir de então, mas a verdade é que o ritmo do jogo caiu. Cansados, os atletas do Ypiranga não conseguiam mais atacar com intensidade, e mudanças promovidas por Tiago Nunes deram estabilidade defensiva ao Tricolor. Ainda assim, o time de Erechim insistia: aos 35, Mikael mandou a bola na trave.

Com o empate do Caxias diante do Pelotas, em partida paralela, a situação do Ypiranga ficou dramática. Era preciso buscar o empate, nos poucos minutos restantes, para garantir a vaga. E com um jogador a menos, já que Mikael foi expulso aos 40 mins da etapa final. O placar, porém, não mudou mais – e o Grêmio garantiu, mesmo sem brilhantismo, uma importante vantagem para as decisões do Gauchão.

YPIRANGA (2) - Paulo Gianezini; Muriel, Reinaldo Dutra, Luís Eduardo e Zé Mário; Fidelis (Tavison), Mikael e Mossoró (Revson); Jean Silva (Silvano), Cristiano (Quirino) e Caprini (Dija Baiano). Técnico: Júnior Rocha.

GRÊMIO (3) - Brenno; Vanderson (Rafinha), Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique (Darlan), Léo Pereira (Léo Chu), Jean Pyerre (Lucas Silva) e Ferreira; Diego Souza (Churín). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Eder Davi Zanella.