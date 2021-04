Inter inicia luta pelo tri da América na altitude da Bolívia

O sonho do tricampeonato do Inter na Libertadores da América tem início nesta terça-feira (20), às 19h15min, em La Paz, na Bolívia. O adversário é o desconhecido Always Ready, pela 1ª rodada do Grupo B. O principal desafio na estreia não deve ser o time boliviano, mas, sim, a altitude de 3.650 metros. Para evitar os efeitos, a delegação viajou nesta segunda-feira (19), véspera do confronto. O destino foi Santa Cruz de La Sierra. A ida para o palco da partida ocorre seis horas antes de a bola rolar.

Aimoré na goleada por 6 a 1, na última rodada do Gauchão. O técnico Miguel Ángel Ramírez não confirmou o time que vai a campo. As principais dúvidas estão na zaga, na lateral-direita e no ataque. Víctor Cuesta é a certeza, porém, a vaga ao seu lado está entre Lucas Ribeiro e Zé Gabriel. Na direita, Rodinei e Heitor brigam pela vaga. Já no ataque, a tendência é de que Yuri Alberto inicie entre os titulares, mesmo com os três gols marcados por Thiago Galhardo sobre o

A certeza é a ausência de Paolo Guerrero. O peruano não viajou com a delegação e, de acordo com o departamento médico, o atacante ficou em Porto Alegre para realizar trabalhos específicos de reforço muscular, seguindo o planejamento de recuperação e preparação para o restante da temporada.

Com este cenário, uma provável escalação colorada pode ter Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel (Lucas Ribeiro), Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes; Patrick, Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Carlos Palacios.

No outro confronto pelo Grupo B, no mesmo horário, na Venezuela, o Deportivo Táchira recebe os paraguaios do Olimpia.

Fora de campo, a Justiça do Trabalho suspendeu as demissões de 60 funcionários realizadas no início do mês. Em caráter liminar, a juíza Valdete Souto Severo atendeu a um pedido do Sindicato dos Empregados em Clubes Esportivos e Federações do Rio Grande do Sul (Secefergs). Ela determinou a suspensão dos desligamentos e que sejam feitos exames demissionais, incluindo de RT-PCR para detectar se há casos de infectados pela Covid-19, e que um oficial de justiça examine o patrimônio colorado.

O clube alegou dificuldades financeiras para conseguir enfrentar o momento difícil de pandemia. A juíza alegou que algumas notícias de contratações de jogadores, que, segundo ela, indicariam capacidade financeira, contrariam as justificativas das dispensas de funcionários.