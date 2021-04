Filho de Adriano Imperador assina com o Grêmio

Adriano Carvalho Ribeiro, filho mais velho do ex-jogador de futebol Adriano Imperador, assinou contrato com as categorias de base do Grêmio. Aos 14 anos, ele chega para reforçar a categoria sub-15 do clube.

Antes de assinar com o tricolor, ele atuava pelo sub-15 do Boavista, do Rio de Janeiro. Em seu Instagram, o menino comemorou o novo contrato. “Nova casa, nova camisa, nova oportunidade!! Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos que me apoiam. Obrigado Deus, família, amigos e todos que me ajudaram até aqui! Obrigado @gremio”, escreveu.