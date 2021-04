Portaluppi se despede em carta com um 'até breve'

Na última quinta-feira (15), o treinador e a direção chegaram a um consenso e optaram pelo fim do ciclo vitorioso de Portaluppi Um dia antes de retornar ao Rio de Janeiro, Renato Portaluppi emitiu uma carta à imprensa, nesta segunda-feira (19), na qual agradece o convívio diário com funcionários, jogadores e dirigentes do Grêmio, nos últimos cinco anos.desde que assumiu a equipe em setembro de 2016.

Confira a íntegra da carta de Portaluppi

"Quando o meu telefone tocou, em setembro de 2016 e do outro lado da linha estava o Dr. Adalberto Preis, não precisei nem esperar ele terminar de falar. “Estou dentro, Dr. Pode contar comigo que estou voltando”. O Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Sempre foi assim e sempre vai ser.

Foram quase cinco anos de muita dedicação, de muito trabalho e, principalmente, de muitas alegrias. Batemos metas muito importantes, recolocamos o clube no caminho das grandes conquistas e me orgulho de cada dia de trabalho, de cada treino, de cada gota de suor, de cada lágrima, de cada jogo e de cada aprendizado, nas vitórias e também nas derrotas. Se hoje sou o treinador com mais jogos no comando do clube, e isso é uma alegria que não cabe dentro do peito, devo a muita gente.

Ao presidente Romildo, que durante todo esse período esteve ao nosso lado e fez de tudo para que sempre tivéssemos as melhores condições de trabalho. Nos momentos bons e nos momentos de dificuldade, ele sempre estendeu a mão e isso não tem preço. Desde o primeiro dia de trabalho em 2016, criamos um relacionamento com o grupo de jogadores que sempre foi de respeito e admiração mútuas. Passaram pelo clube atletas extremamente profissionais, dedicados, inteligentes, amigos e que deram o sangue por essa camisa. E tenho certeza que continuará sendo assim. O Grêmio tem um grande grupo de homens.

E por falar em grupo, uma das maiores alegrias que eu tive aconteceu no último sábado. Já estava fora da quarentena e à noite, por volta das 21h, tive uma surpresa linda. O grupo inteiro “invadiu” o meu quarto do hotel para me abraçar. Ainda bem que o coração está em dia. Tive de expulsar eles depois da uma da manhã. E ainda queriam fazer churrasco para mim na segunda-feira. Mas aí não vou aguentar. Esse é o meu grupo! Não é fácil ficar quase cinco anos sem ter nenhum problema com jogador.

E o que é que eu vou dizer de todos os funcionários do clube? Que saudade que eu vou sentir de cada um deles. As “gringas” do restaurante fazem uma comida maravilhosa, e eu estava sempre ali fazendo uma boquinha. Os massagistas, os seguranças, na grande figura do Fernandão, chefe da segurança do Grêmio e da seleção brasileira, pessoal da rouparia, da fisioterapia, todos eles. Queria poder abraçar cada um e agradecer pessoalmente por tudo que fizeram ao longo desse período.

Preciso fazer um agradecimento especial ao departamento médico, que é um dos melhores do Brasil. Dr. Márcio, Dr. Rabaldo e Dr. Gabriel sempre tiveram muito cuidado comigo, em todos os momentos. E também o Dr. Leandro Zimerman, cardiologista, que teve participação fundamental também.

Claro, nem tudo são flores quando você tem um convívio de tanto tempo. Tive de puxar a orelha de alguns, trazer outros para a realidade da vida, mas “É O QUE EU DIGO PRA VOCÊS”, dentro do vestiário nunca teve crise. Todos os nossos problemas nós resolvemos internamente, com o grupo blindado e sólido o tempo todo.

Quero terminar falando do coração desse clube. A torcida do Grêmio, em especial a Geral do Grêmio, é simplesmente apaixonante. Em momentos de pandemia, a maioria dos estádios está vazia. Mas não a Arena. Ali do lado de fora, mais precisamente na esplanada, tem alguém que sempre vai encher esse estádio. Posso estar longe fisicamente, mas aquela estátua, que tanto me orgulha, sou EU e vai estar sempre pulsando pelo Grêmio. Obrigado a todos e até breve!"