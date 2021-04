José Mourinho é demitido do Tottenham após tropeços no Inglês

O técnico José Mourinho foi demitido do Tottenham na manhã desta segunda-feira (19). A informação foi confirmada pelo clube por meio de comunicado. O anúncio acontece após três tropeços seguidos do clube de Londres no Campeonato Inglês, diante de Newcastle (empate), Manchester United (derrota) e Everton (empate) -o Tottenham é o 7° colocado do torneio.

A passagem do português pelo clube de Londres começou em 2019 -ele foi escolhido para suceder Mauricio Pochettino e tinha contrato até junho de 2023. Quatro membros da atual comissão técnica também foram dispensados.

"José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia. A nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamentamos que as coisas não tenham corrido como esperávamos", disse o presidente do Tottenham, Daniel Levy, ao site do clube.

Em fevereiro deste ano, o site The Athletic repercutiu a questão financeira em torno de uma possível demissão de Mourinho. O veículo afirmou que o contrato assinado em 2019 entre as partes não tinha multa rescisória. Isso faz com que o Tottenham tenha que pagar o salário integral do português até junho de 2023.

Atualmente, Mourinho recebe 17,5 milhões de euros (R$ 118 milhões) por temporada. Como tem contrato até junho de 2023, o português tem direito a 35 milhões de euros (R$ 236 milhões) pelas duas próximas temporadas -o clube não confirmou se foi feito um acordo.

No próximo domingo (25), a equipe enfrenta o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa.

Folhapress