Grêmio bate o Novo Hamburgo e assume a liderança do Gauchão

O Grêmio votou a campo 48 horas depois do empate sem gols com o Caxias. Na noite deste domingo (18), o time comandado pelo técnico interino Thiago Gomes não desperdiçou as chances que surgiram e venceram com facilidade o Novo Hamburgo por 3 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. A vitória colocou o Tricolor na liderança da competição e confirmou a classificação à semifinal do Estadual. O próximo compromisso gremista será os colombianos do La Equidad, na quinta-feira, às 19h15min, na Arena, pela Copa Sul-Americana.

O time da capital começou pressionando em busca do primeiro gol. Em um minuto, o Tricolor perdeu duas chances para abrir o placar. Aos dez, Diego Souza rolou a bola para Alisson, dentro da área, e ele carimbou Marcão. Na sequência, Rodrigues avançou pelo meio, tabelou com Diego Souza, driblou o goleiro Nicolas e chutou. Marcão, mais uma vez, salvou o Noia.

Só que aos 26, os donos da casa conseguiram vencer a retranca do time do Vale dos Sinos: Jean Pyerre recebeu de Ferreira, viu o goleiro Nicolas adiantado e chutou. A bola desviou e caiu no fundo das redes. O gol sofrido desconcentrou o Novo Hamburgo. Prova disso que, aos 32, o time saiu jogando errado, Jean Pyerre ficou com a bola e deu um passe açucarado para Diego Souza tirar do goleiro e chutar para o gol vazio. Dois minutos depois, novo erro anilado e Matheus Henrique invadiu a área e soltou a bomba, acertando a trave.

O Novo Hamburgo voltou para a etapa final com vontade de ao menos descontar. Logo no segundo minuto de bola rolando, Renan cruzou rasteiro da esquerda e Hélio Paraíba, embaixo da trave, chutou por cima. No lance seguinte, Rodrigues errou na saída de bola e Hélio Paraíba chutou para grande defesa de Brenno.

A primeira chegada mais perigosa dos donos da casa saiu aos 13 minutos: Ferreirinha bateu de fora da área e Nicolas voou para espalmar pela linha de fundo. Mas, no lance seguinte, o Noia errou novamente na saída de bola, Vanderson entrou a dribles na área e foi derrubado por Camargo. Diego Souza cobrou o pênalti e marcou o segundo dele, terceiro do Tricolor.

O Grêmio seguiu infinitamente melhor. Aos 31, Alisson cobrou falta frontal e acertou o travessão. Já o Noia se esforçava e foi recompensando no minuto seguinte: após cobrança de escanteio, a zaga gremista não afastou e Kayron descontou, dando números finais ao confronto.

Grêmio 3 Brenno; Vanderson (Rafinha), Rodrigues, Ruan e Cortez; Thiago Santos (Victor Bobsin), Matheus Henrique, Alisson (Léo Pereira), Jean Pyerre (Léo Chú) e Ferreira (Pepê); Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes.

Novo Hamburgo 1 Nicolas; Chicão, Igor, Marcão (Felipe Chaves) e Rennan; Bertotto, Rafael Carrilho e Elias (Camargo); Maurinho (Eliomar), Hélio Paraíba (Kayron) e Claudinho (Matheus Lagoa). Técnico: Márcio Nunes.

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima.