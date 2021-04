Renato Portaluppi se despede de jogadores e deve viajar ao Rio na terça

Renato Portaluppi ainda se desvincula do Grêmio, dias depois de deixar o comando do time gaúcho . O treinador segue em Porto Alegre e tem recebido jogadores do elenco para despedidas individuais. Depois de testar negativo para Covid-19, o técnico planeja viajar ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira (20). Uma visita ao Centro de Treinamento (CT) Luiz Carvalho ainda pode ocorrer.

As despedidas de Renato acontecem longe do local de trabalho por circunstância. O treinador segue hospedado no hotel Deville, que serviu de casa em Porto Alegre desde 2016, e voltou a ser usado como base de concentração do Grêmio.

No sábado, aliás, um médico do Grêmio foi atualizar o boletim de Portaluppi. A revisão indicou plena recuperação do novo coronavírus, mas com a ressalva de que a tosse continua a aparecer diante de diálogos maiores.

Depois de quase cinco anos à frente do elenco gremista, Renato Gaúcho cogita visitar o CT para uma despedida oficial. A passagem pelo local depende da agenda do elenco e também do contexto.

Caso o Grêmio já tenha anunciado o novo técnico, o ritual se torna menos provável. A agenda de Renato Portaluppi já está definida com relação ao embarque rumo ao Rio de Janeiro. O treinador deixa Porto Alegre na terça-feira.

Folhapress