Após 11 anos, Taison está de volta ao Inter

Taison ficou livre para fechar com o Colorado Finalmente chegou ao fim a novela envolvendo a volta de Taison ao Beira-Rio. Nesta sexta-feira (16), a direção usou as redes sócias do clube para avisar a torcida que o atacante voltará a vestir a camisa colorada. Após o anúncio do desligamento do Shakhtar Donetsk,. Aos 33 anos, ele retorna a Porto Alegre e assina um contrato pelos próximos dois anos. A apresentação ocorrerá nos próximos dias.

Taison sai do #Shakhtar. Descubra os detalhes: https://t.co/eQu1Oi90Wp pic.twitter.com/0f9rd1T1Wj O FC Shakhtar agradece ao Taison pelos anos que passou na equipe, pelo jogo brilhante, gols marcados, assistências. Desejamos-lhe muito sucesso em sua futura carreira! @taisonfreda7 — FC SHAKHTAR BRASIL (@shakhtar_brasil) April 16, 2021

Revelado pelo Progresso, de Pelotas, Taison chegou ao Beira-Rio em 2005 e estreou no profissional três anos depois. Durante sua primeira passagem, conquistou uma Libertadores da América (2010), uma Sul-Americana (2009), uma Copa Suruga (2009) e dois Campeonatos Gaúchos (2008 e 2009).

Ao todo, Taison passou 11 temporadas no futebol europeu, disputando quse 400 jogos. Negociado junto ao Metalist, da Ucrânia, onde atuou por dois anos, na sequência acabou negociado com o Shakhtar Donetsk. Por lá, foi ídolo, conquistou diversos títulos e ganhou a confiança da torcida. Na última temporada, foi eleito o melhor jogador do futebol ucraniano.

Através de sua conta no Twitter, Taison anunciou: “A felicidade está próxima”. Em seguida, o Inter, usando a conta oficial do clube, começou uma sequência de publicações para anunciá-lo. Em uma delas, avisou: “Do Celeiro para o mundo, dele para casa. Ídolo colorado reforça o Inter pelas próximas duas temporadas”.

Do Celeiro para o mundo, dele para casa. Ídolo colorado reforça o Inter pelas próximas duas temporadas. #TaisonDay pic.twitter.com/sMKie73Qho Saiba mais: https://t.co/zWt0R87c9Y — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2021

Agora, a direção do Inter corre atrás para inscrever o jogador na CBF. A tendência é de que Taison fique à disposição para a segunda rodada da Libertadores da América, quando o Colorado recebe o Deportivo Táchira, da Venezuela, no Beira-Rio, no próximo dia 27.