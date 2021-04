Liberado pelo Shakhtar, Taison será anunciado em breve

Nesta quinta-feira (15), o Shakhtar Donetsk liberou o jogador, que não quis renovar seu vínculo com o time da Ucrânia. Como ele mesmo já declarou, seu desejo é retornar ao Brasil e vestir novamente a camisa colorada. Após 11 anos de sua saída do Beira-Rio, Taison retorna em alta, tendo sido eleito o melhor jogador ucraniano na última temporada.

A tendência é que, assim que o Shakhtar oficializar a saída de Taison em suas redes sociais, o Colorado dê as boas-vindas ao camisa 7. O representante do jogador já acertou o tempo de contrato e os salários.

O certo é que Taison já assinou sua rescisão e está livre no mercado. Agora, o departamento jurídico corre atrás dos documentos para inscrevê-lo ainda na fase de grupos da Libertadores da América. O prazo para inscrever jogadores se encerra domingo (18).

Como já entrou em campo pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho na quarta-feira (14), na, o Inter não terá jogos neste final de semana. O técnico Miguel Ángel Ramírez fará os últimos ajustes para a estreia colorada pelo Grupo B da Libertadores. O grupo terá treinos entre esta sexta-feira e segunda diariamente.

Para evitar os efeitos dos quase, a delegação embarca na segunda-feira (19), em voo fretado para Santa Cruz de La Sierra, que fica ao nível do mar. A ida para La Paz, local da partida contra o Always Ready, se dará na terça-feira (20), dia do jogo.