Em busca de um novo treinador, Grêmio confirma Thiago Gomes como interino

Após a demissão do técnico Renato Portaluppi , a direção do Grêmio anunciou que Thiago Gomes, treinador do time sub-21 assumirá o cargo de forma interina. Ele comandará a equipe já nesta sexta-feira (16), às 20h, diante do Caxias, na Serra gaúcha, em jogo atrasado do Campeonato Gaúcho. No domingo (18), também pelo Estadual, Gomes estará à beira do gramado, contra o Novo Hamburgo, na Arena.

Grêmio comunica a saída do técnico Renato Portaluppi.

pic.twitter.com/kPNZW8rXrR Leia a nota oficial em: https://t.co/uLTTl2Wlpf — Grêmio FBPA (@Gremio) April 15, 2021

Junto com Portaluppi saem os auxiliares Alexandre Mendes e Victor Hugo Signorelli. O presidente Romildo Bolzan Júnior anunciou as mudanças através de um vídeo em nota oficial no site do clube. O mandatário agradeceu os anos de serviços prestados pelo eterno ídolo gremista e avisou que a partir da próxima semana, o clube pode anunciar o nome do novo comandante.

Nota oficial do clube sobre a saída de Renato Portaluppi:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o desligamento de Renato Portaluppi, em comum acordo com a direção, do comando técnico do Clube. O Grêmio agradece o profissional pela sua dedicação, sua passagem vitoriosa com conquistas importantes, lealdade à instituição e por ter sido o técnico mais longevo no comando da casamata gremista. Ao lado do Grêmio, o ídolo Renato Portaluppi alcançou um patamar raro entre técnicos brasileiros. O herói do Mundial de 1983 tornou-se o primeiro brasileiro a ser campeão da Libertadores como jogador e treinador, devolveu o Clube ao caminho das glórias e reconquistou a hegemonia estadual. Também deixam a Comissão Técnica, os auxiliares Alexandre Mendes e Victor Hugo Signorelli.”