Após seis temporadas, Renato Portaluppi deixa o comando do Grêmio

Chegou ao fim ciclo vitorioso do técnico Renato Portaluppi no Grêmio.do Conselho de Gestão do clube, a decisão do presidente Romildo Bolzan Júnior foi pela demissão do eterno ídolo., dois dias antes do segundo duelo das finas da Copa do Brasil. Como sempre trataram em seus vínculos, não há multa para a rescisão do contrato. O treinador foi avisado da decisão no hotel em que reside na Zona Norte da Capital, onde está em quarentena após ser diagnosticado com a Covid-19.