Inter goleia o Aimoré e se garante na semifinal do Gauchão

Com uma rodada de antecedência, o Inter está classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Depois de um período de 10 dias sem jogos e de muito treinamento, o Colorado voltou a campo na noite desta quarta-feira (14) para disputar a 10ª rodada do Estadual. Jogando no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o time de Miguel Ángel Ramírez goleou o Aimoré por 6 a 1 e reassumiu a liderança da competição.

A primeira etapa no Vale dos Sinos foi bastante confusa, com muito empurra-empurra, discussões e expulsões dentro e fora de campo. Logo aos 13 minutos, o suplente Jean Roberto acabou expulso do banco de reservas, após ofender o árbitro. O volante se negou a deixar o campo e a polícia precisou ser acionada. A partida ficou paralizada por cinco minutos.

Com a bola rolando, aos 18 minutos, o Inter abriu o placar: Patrick chutou e Raul fez grande defesa. Na sequência, Moisés dividiu com o defensor do Aimoré e a bola sobrou para Heitor soltar a bomba e marcar um belo gol. Após sofrer o revés, o Aimoré teve quatro chances de empatar. Neto Baiano e Isaías duas vezes chutaram para fora. Aos 34, na mais clara, Neto Baiano saiu na cara de Lomba, mas o goleiro salvou o time da Capital.

Quatro minutos depois, Edenilson cruzou para Praxedes, que foi derrubado por Bruno Ferreira na área. Na cobrança de pênalti, Thiago Galhardo deu uma cavadinha e bateu fraco no meio do gol para ampliar o placar. Aos 41, Víctor Cuesta e Marabá se estranharam, o zagueiro colorado encarou o volante do Índio Capilé e ambos foram expulsos.

O Inter manteve o mesmo ímpeto na etapa final. Logo aos dois minutos, após cobrança de escanteio de Palacios, Neto Baiano tocou com a mão na bola dentro da área. Na cobrança da penalidade, Patrick isolou. Só que três minutos depois, o camisa 88 se redimiu: ele avançou pela direita e viu Galhardo livre. O artilheiro da noite bateu colocado e marcou o segundo dele, o terceiro dos visitantes.

Aos nove minutos, o Aimoré descontou: depois de cobrança de escanteio, a zaga colorada não saiu do chão e Darlan testou para o fundo das redes. O Inter não sentiu o gol sofrido, manteve a marcação alta e chegou ao quarto gol após falha defensiva do Aimoré. Galhardo aproveitou o cochilo de João Denoni, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio, marcando o terceiro dele.

Nos cinco minutos finais, o Inter ainda marcou mais duas vezes. Aos 43, Caio Vidal chutou cruzado e Tcharles jogou contra o próprio patrimônio, foi o quinto gol colorado. E, três minutos depois, Moisés tocou para Guerrero, que se livrou da marcação e bateu no canto esquerdo de Raul, dando números finais para o confronto.

Aimoré 1 Raul Steffens; Bruno Ferreira (Tcharles), Darlan, Renato e Lucas Sampaio; João Denoni (William Mineiro), Marabá e Isaías; Luís Soares (Érico Júnior), Guilherme Beléa (Everton Júnior) e Neto Baiano (Janeudo). Técnico: Gilson Maciel.

Inter 6 Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Praxedes (Nonato) e Edenilson (Rodrigo Lindoso); Carlos Palacios (Paolo Guerrero), Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Patrick (Caio Vidal). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral.