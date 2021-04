Grêmio perde mais uma para o Del Valle e está fora da Libertadores

O Grêmio está fora da edição 2021 da Libertadores da América. Precisando reverter a derrota de 2 a 1 para o Independiente del Valle no jogo de ida, o Tricolor perdeu mais uma vez pelo mesmo placar, dando adeus à competição continental. E não faltaram chances para marcar. Depois de sair na frente, o time do auxiliar Alexandre Mendes viu os equatorianos virarem o placar, colocando o Grêmio na Copa Sul-Americana.

E os gaúchos já entram em campo na próxima semana. Na quinta-feira, na Arena, o Tricolor encara os colombianos do La Equidad. Pelo Grupo H, ainda tem o Lanús, da Argentina, e o Aragua, da Venezuela. Apenas uma equipe avança à próxima fase.

A primeira grande chance da partida foi equatoriana, aos cinco minutos: Ortiz cobrou falta, Hurtado tocou para Montenegro que, dentro da pequena área, chutou para fora. A resposta gremista também foi na bola parada. Seis minutos depois, Jean Pyerre bateu escanteio com efeito, e Ferreira, livre, cabeceou por cima do gol.

E depois de ter um gol anulado de Ferreirinha, em um lance impedimento duvidoso, o Grêmio abriu o marcador aos 21 minutos: Alisson cruzou, Pacho afastou para a entrada da área, onde estava Jean Pyerre. O camisa 10 bateu de primeira e acertou o canto esquerdo de Moises Ramírez.

E os donos da casa desperdiçaram duas chances de ampliar o placar. Aos 34, Jean Pyerre deu uma bela assistência pelo alto e deixou Maicon na cara do gol. Só que o camisa 8, sem marcação, chutou e Ramírez salvou o Del Valle. Três minutos depois, Diego Souza lançou Ferreirinha pela direita. Ele se livrou da marcação e puxou para o meio, mas o goleiro equatoriano evitou o segundo gol com o pé.

Como diz o ditado: quem não faz, leva. Aos 48, Cortez derrubou Ortiz na entrada área. O próprio atacante cobrou com maestria, no ângulo esquerdo de Brenno, deixando tudo igual na Arena.

O Grêmio voltou para o segundo tempo precisando de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. E, aos dez minutos, Diego Souza perdeu uma chance claríssima. Jean Pyerre, mais uma vez, deixou o artilheiro na cara do gol, mas ele tentou encobrir Ramírez e jogou para fora.

E o que estava difícil, ficou ainda pior. O volante Maicon fez falta no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Três minutos depois de ficar com um a menos, o Grêmio foi castigado com mais um gol. Ortíz se livrou da marcação de Pepê e chutou forte para marcar o segundo dele na partida e decretando a classificação do Del Valle para a fase de grupos da Libertadores.

O restante da partida foi constrangedor. Um Grêmio perdido, assistiu os equatorianos trocarem passes, podendo ter vencido com uma vantagem ainda maior.

Escalação

Grêmio 1 Brenno; Felipe, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique (Lucas Silva), Maicon, Jean Pyerre (Darlan), Alisson (Pepê) e Ferreira (Luiz Fernando); Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Alexandre Mendes.

Independiente del Valle 2 Moises Ramírez; Schunke, Pacho e Segovia; José Hurtado, Vite (Bryan García), Pellerano, Faravelli e Beder Caicedo (Chávez); Cristian Ortiz e Montenegro (Murillo). Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Patricio Loustau (ARG).