Uefa anuncia suspensão de jogador de time tcheco por 10 jogos por caso de racismo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Após investigação de seu Comitê Disciplinar, A Uefa anunciou nesta quarta-feira (14) uma punição de 10 partidas de suspensão para o zagueiro tcheco Ondrej Kudela, do Slavia Praga, da República Tcheca. O motivo foi o insulto racista dirigido ao meia finlandês Glen Kamara, do clube escocês Rangers, durante uma partida das oitavas de final da Liga Europa no mês passado.

Por outro lado, a entidade que comanda o futebol europeu também puniu a vítima deste caso. Kamara recebeu uma suspensão de três jogos por causa de uma agressão a outro jogador – no caso, Kudela, no túnel dos vestiários após o fim do jogo.

Segundo o meia do Rangers, o zagueiro do Slavia Praga disse a ele: "Você é uma porra de um macaco". O jogador do time tcheco negou o ocorrido, mas testemunhas ouvidas pela entidade após investigação disseram que ele insultou racialmente o rival.

Os jogadores do Rangers e o técnico da equipe, o ex-meia inglês Steven Gerrard, se revoltaram com o zagueiro adversário, que teria sussurrado palavras discriminatórias para Kamara. O Slavia Praga negou as alegações de racismo e afirmaram que o meia finlandês tentou agredir Kudela.

Segundo a imprensa escocesa, o Rangers vai tentar retirar a punição de Kamara, que revelou na semana passada sofrer abusos raciais e de ódio nas redes sociais após denunciar Kudela.

Gerrard apoiou o jogador do seu time na ocasião. "Eu acredito 100% no que Kamara disse em termos de acusação. Outros jogadores ao redor dele ouviram isso. Algo precisa acontecer rapidamente. Isso está acima de mim. Tudo o que posso confirmar é que o meu jogador me disse que sofreu abusos raciais", disse o técnico na entrevista coletiva após a partida.

Naquele jogo, o Slavia Praga venceu por 2 a 0, na Escócia, após empate por 1 a 1 na República Tcheca. O time tcheco está enfrentando o Arsenal pelas quartas de final da Liga Europa e entrará em campo nesta quinta-feira (15), pela rodada de volta, em Praga. Na ida, na semana passada, os clubes empataram em 1 a 1, em Londres.