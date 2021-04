Libertadores: Onde assistir Grêmio x Independiente del Valle na televisão

A noite desta quarta-feira (14) é decisiva no futuro do Grêmio na temporada 2021. A partir das 19h15min, o Tricolor entra em campo na Arena, diante do Independiente del Valle, buscando uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América., os comandados de Alexandre Mendes precisam vencer para seguir na competição. A partida será transmitida na TV fechada, pelo canal Fox Sports.

, ao lado do atual campeão Palmeiras, dos argentinos do Defesa y Justicia, campeão da Sul-Americana, e do Universitario, do Peru.