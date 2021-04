Após 10 dias de treinos, Inter tem ensaio geral diante do Aimoré pelo Gauchão

derrota para o Grêmio por 1 a 0, no dia 3 de abril Desde lá, o treinador espanhol teve 10 dias para fazer experiências e encontrar a melhor escalação. O técnico Miguel Ángel Ramírez não pode reclamar de falta de tempo para ajustar o seu esquema de jogo no Inter. A última vez que o Colorado entrou em campo foi na, na Arena.E o primeiro grande teste será nesta quarta-feira, às 21h30min, diante do Aimoré, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O primeiro desafio no torneio continental está marcado para a próxima terça-feira (20) Always Ready O enfrentamento pelo Estadual será o último jogo antes da estreia na Libertadores da América., em La Paz, na Bolívia, contra o. Como Ramírez já disse em algumas entrevistas coletivas, o Inter não tem o time titular ideal, mas, sim, um grupo de jogadores que pode ser escalado de acordo com o adversário.

Dentro desta filosofia, o técnico tem uma espinha dorsal e algumas peças que podem ser trocadas. O goleiro deve ser Marcelo Lomba, já que Danilo Fernandes se recupera de uma cirurgia na lombar. Rodinei, mesmo em fim de contrato, deve seguir na lateral-direita. Na zaga, Cuesta é peça certa, podendo aparecer Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel ao seu lado. Na lateral-esquerda, a experiência de Moisés é vista com melhores olhos do que a juventude de Léo Borges.

No meio-campo, Rodrigo Dourado e Edenilson fazem parte desta espinha dorsal. Já Praxedes, Maurício e Johnny brigam pela terceira vaga. Na frente, Guerrero é o camisa 9, com Patrick, Yuri Alberto, Carlos Palacios, Thiago Galhardo e Caio Vidal disputando duas vagas.

Quem está de saída do clube é Abel Hernández. O atacante uruguaio está se acertando com o Fluminense. A saída se deve ao alto salário e às diversas opções ofensivas no elenco.