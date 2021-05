Os gols são e sempre serão o que movem o futebol mundial, até porque sem eles não existiria o esporte propriamente dito. O artilheiro, ou até mesmo goleador, é aquele que marca muitos gols em determinado campeonato ou em sua carreira, quando comparada a de outros jogadores.

Mas você já se perguntou quantos gols um jogador consegue marcar em toda a sua carreira? Na história do futebol mundial, há um grupo seleto de 51 jogadores que já anotaram 500 ou mais gols em partidas oficiais, isso se considerarmos os gols marcados atuando por clubes e seleções nacionais.

atacante uruguaio Luis Suárez entrou para a lista histórica Em março, oao marcar o único gol do Atlético de Madrid na vitória sobre o Eibar pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

www.rsssf.com Suárez se juntou a outros quatro jogadores em atividade que já haviam ultrapassado a marca de 500 gols. Segundo os dados da Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (), fundação criada em 1994 que registra dados estatísticos de futebol que servem como referência para o mundo todo, Cristiano Ronaldo (788), Lionel Messi (761), Zlantan Ibrahimovic (572) e Robert Lewandowski já faziam parte dos 51 jogadores com a marca histórica. Vale lembrar que esses números foram atualizados no dia 15 de março deste ano e provavelmente haverão mudanças na próxima atualização da RSSSF.

Os maiores artilheiros da história

Você já se perguntou quem são os maiores artilheiros da história do futebol masculino? Nomes de brasileiros como Pelé e Romário são facilmente lembrados quando o assunto é gol, sendo ambos popularmente conhecidos por terem atingido a marca de mil na carreira.

Romário marcou seu milésimo gol jogando pelo Vasco, em 2007. Foto: TASSO GOLELO/AE/JC

Segundo os dados da RSSSF, os dois brasileiros atingiram os mil gols na carreira, entretanto, chegaram a essa marca porque a fundação considerou as partidas não oficiais na contagem. Se pegarmos as oficiais, Pelé e Romário ainda aparecem no TOP 10 de maiores artilheiros da história, mas com 775 e 780 gols, na sétima e sexta colocação, respectivamente.

Entre os 51 que já atingiram a marca de 500 gols na história, encontramos outros brasileiros. Aposentado em 2014, Túlio Maravilha aparece com 575 gols, seguido de Zico, com 545, e Roberto Dinamite, com 517. Lembrando que a contagem considera apenas os gols marcados em partidas oficiais, desconsiderando jogos amistosos, competições não oficiais e jogos festivos, por exemplo.

Outro nome conhecido em solo brasileiro é Magno Alves, atualmente com 45 anos e defendendo as cores do Caucaia, clube do interior do Ceará. Ele aparece no levantamento da RSSSF com aproximadamente 483 gols, o que o deixa como o sexto maior artilheiro em atividade do mundo e o maior em atividade no Brasil.

Recentemente, o centroavante Fred, do Fluminense, se juntou a Magno Alves como os dois únicos jogadores em atividade no País a ultrapassarem os 400 gols na carreira.

Outro brasileiro que merece destaque é Neymar. Na última atualização da RSSSF, ele aparecia com 406 gols, sendo o 12º maior artilheiro em atividade no mundo. Neymar só fica atrás dos uruguaios Edinson Cavani e Loco Abreu, do holandês Klaas-Jan Huntelaar, do argentino Sergio Aguero e do maldívio Ali Ashfaq, além dos outros seis já citados anteriormente (Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Lewandowski, Suárez e Magno Alves).

Os 10 maiores artilheiros da história do futebol em partidas oficiais

Dados da RSSSF atualizados no dia 15 de março de 2021

1º) Erwin Helmchen (Alemanha) - 982+ gols

2º) Josef Bican (Austria) - 948+ gols

3º) Ferenc Puskás (Hungria) - 808 gols

4º) Ferenc Deak (Hungria) - 794+ gols

5º) Cristiano Ronaldo (Portugal) - 791 gols*

6º) Romário (Brasil) - 780 gols

7º) Pelé (Brasil) - 775 gols

8º) Lionel Messi (Argentina) - 763 gols*

9º) Gerd Müller (Alemanha) - 735 gols

10º) Abe Lenstra (Países Baixos) - 710+ gols

21º) Túlio Maravilha (Brasil) - 575 gols

33º) Zico (Brasil) - 545 gols

42º) Roberto Dinamite (Brasil) - 517 gols

56º) Magno Alves (Brasil) - 483+ gols

* = jogador em atividade

+ = Significa que o jogador pode ter marcado mais gols que o número indicado, havendo uma indefinição quanto ao número exato

Números sempre mudam

As discussões sobre esses números costumam ser bem polêmicas. Isso porque se trata de um estudo muito difícil ao passar dos anos, principalmente se considerarmos que o esporte é praticado desde o século XIX, e muitos números foram perdidos ao longo dos anos – outros nem documentados.

Além disso, cada fundação pode ter um processo de contagem diferente e, por isso, os números de gols e artilheiros estão sempre mudando. Além da RSSSF, outra importante organização mundial de dados estatísticos do futebol é a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Para se ter ideia, a RSSSF tem uma “categoria” especial no assunto. A fundação criou um ranking de artilheiros na história somente com os atletas que jogaram ou jogam no “mais alto nível do futebol mundial”. Essa interpretação pode, de certa forma, acabar sendo subjetiva em alguns aspectos, o que traz insegurança em possíveis afirmações.

Na última atualização, o português Cristiano Ronaldo foi considerado o maior artilheiro da história nessa categoria. Nesse ranking, nota-se, por exemplo, a ausência do alemão Erwin Helmchen, apontado pela própria federação como o maior artilheiro da história do futebol em partidas oficiais. O que justifica a ausência de Helmchen se deve ao fato de ele ter jogado num período no qual o futebol beirava o amadorismo e por nunca sequer ter sido convocado pela seleção Alemã.

Lista dos maiores artilheiros no “mais alto nível do futebol”

Dados da RSSSF atualizados no dia 15 de março de 2021

1º) Cristiano Ronaldo (Portugal) - 772 gols*

2º) Pelé (Brasil) - 769 gols

3º) Romário (Brasil) - 761 gols

4º) Ferenc Puskás (Hungria) - 759 gols

5º) Josef Bican (Áustria) - 743 gols

6º) Lionel Messi (Argentina) - 734 gols*

7º) Jimmy Jones (Irlanda do Norte) - 659 gols

8º) Gerd Müller (Alemanha) - 640 gols

9º) Joe Bambrick (Irlanda do Norte) - 637 gols

10º) Abe Lenstra (Países Baixos) - 634 gols