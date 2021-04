Libertadores: Grêmio tem volta dos 'cascudos' para reverter vantagem do Del Valle

A derrota por 2 a 1 para os equatorianos Talvez o Grêmio tenha subestimado o Independiente del Valle na primeira partida, disputada na sexta-feira (9), em Assunção, no Paraguai, preservando alguns jogadores titulares.faz com que o time comandado por Alexandre Mendes precise de uma vitória para avançar à fase de grupos da Libertadores da América. Nesta quarta-feira (14), às 19h15min, o Tricolor entra em campo com os retornos de Kannemann, Maicon, Jean Pyerre e Pepê, todos acostumados com grandes desafios.

A principal dúvida na escalação para a noite mais que decisiva está no ataque. Para o retorno de Pepê ao time titular, Ferreira ou Alisson devem sair. A opção de Mendes pela saída de Ferreirinha seria a troca mais simples. Agora, se sacar Alisson para o ingresso de Pepê, a equipe fica bem mais ofensiva, já que apenas a vitória interessa ao Grêmio.

O retorno de Maicon é natural ao meio-campo. Após ser preservado na partida de ida, o capitão volta a formar a primeira linha ao lado de Matheus Henrique. Já a entrada de Jean Pyerre no time passa pela baixa de Pinares. O chileno sentiu um desconforto e não vai encarar os equatorianos. Na lateral-direita, segue o jovem Felipe, já que Vanderson e Víctor Ferraz estão afastados pois testaram positivo para Covid-19.

Com isso, a provável escalação gremista tem Brenno; Felipe, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Ferreira e Pepê (Alisson); Diego Souza. Para a zaga, o Tricolor conta com o retorno de Paulo Miranda, recuperado da Covid. Quem testou positivo para o coronavírus foi o também defensor David Braz. Além disso, ele está se acertando com o Fluminense.

Já os equatorianos, que permaneceram no Paraguai treinando, devem repetir a mesma equipe que venceu em Assunção. O técnico português Renato Paiva deve escalar o time com Moisés Ramírez; Segovia, Pacho, Schunke e Beder Caicedo; Faravelli, Pellerano, Christian Ortíz e Hurtado; Vite e Montenegro.

Nesta terça-feira (13), a direção gremista apresentou o volante Thiago Santos. O jogador recebeu a camisa 5 das mãos do coordenador técnico, Marcelo Oliveira. O atleta de 31 anos estava no FC Dallas, disputando a Major League Soccer (MLS). Em sua carreira, viveu o melhor momento no Palmeiras, entre 2015 e 2019. Thiago Santos assinou contrato até o final de 2023.