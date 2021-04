Inter inicia luta pelo tricampeonato da Libertadores da América na altitude da Bolívia

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (12), a tabela da fase de grupos da competição Colorado enfrentará os bolivianos do Always Ready A estreia do Inter na edição 2021 da Libertadores da América será nas alturas., e o time de Miguel Ángel Ramírez terá a altitude de La Paz, na Bolívia, logo no primeiro compromisso. No próximo dia 20, terça-feira, o. A logística adota pela direção deve ser com a chegada no palco da partida o mais próximo do horário marcado, para evitar as consequências dos 3.640 metros acima do nível do mar. Com isso, a delegação deve ficar concentrada em Santa Cruz de La Sierra.

Ao todo, foram cerca de dez treinos durante o período que o Inter ficou sem partidas Antes disso, a equipe volta a campo nesta quarta-feira (14) pelo Campeonato Gaúcho. O adversário será o Aimoré, no Estádio Cristo rei, em São Leopoldo. Na partida válida pela 10ª rodada do Estadual, a tendência é de que Ramírez coloque em campo a formação mais perto da ideal, até para ajustar alguns pontos e dar entrosamento.. Para encarar o Índio Capilé, o chileno Carlos Palacio deve começar entre os titulares.

Enquanto isso, fora de campo, alguns jogadores acabaram se envolvendo em uma polêmica nas redes sociais. Os meio-campistas Rodrigo Dourado e Nonato, além do lateral Heitor passaram o final de semana em uma praia no litoral de Santa Catarina. Alguns parentes compartilharam em seus perfis fotos da turma acompanhada com suas esposas e amigos em um barco. As imagens pegaram mal, tendo em vista o cenário da pandemia vivido no País.