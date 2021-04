Libertadores: Grêmio pode ter até quatro retornos diante do Independiente Del Valle

a Conmebol divulgou nesta segunda-feira (12) as datas e os horários dos jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana O Grêmio ainda não sabe qual competição irá disputar na próxima semana, entretanto,da América. Caso o Tricolor supere o Independiente del Valle, recebe o Defensa y Justicia, pelo Grupo A da Libertadores, na quarta-feira (21). Caso seja eliminado pelos equatorianos, o compromisso será contra os colombianos do La Equidad, na quinta-feira, dia 22 de abril, também na Arena.

Grêmio precisa reverter a desvantagem que trouxe do Paraguai Para definir o seu futuro na temporada 2021, o. Depois de sair na frente, os comandados de Alexandre Mendes simplesmente deixaram de jogar e viram o Del Valle tomar conta do jogo no segundo tempo, fazendo o 2 a 1 e desperdiçando chances para fechar um placar ainda mais elástico. A expulsão do zagueiro Ruan, aos 13 minutos da etapa final, deixou o clima ainda mais tenso.

Na partida de volta contra os equatorianos, nesta quarta-feira (14), Alexandre Mendes terá quatro reforços de peso e com experiência no torneio continental. O zagueiro Kannemann está recuperado de lesão e já treinou no domingo e nesta segunda-feira. O argentino retorna em um momento importantíssimo, já que o técnico não tem Ruan, expulso, Geromel, ainda lesionado, e Paulo Miranda, se recuperando da Covid-19.

final da Copa do Brasil, quando o Grêmio acabou derrotado pelo Palmeiras. O jogador, vendido ao Porto, de Portugal Os outros nomes que ficam à disposição são os meio-campistas Maicon e Jean Pyerre, além do atacante Pepê. JP não atua desde aEle ficou de fora tratando dores no púbis e no quadril. Pepê repetiu o camisa 10 e ainda não atuou em nenhuma partida na temporada 2021., acabou 2020 muito questionado pelas fracas atuações. Mesmo de volta, Pepê deve iniciar como opção no banco de reservas.

Jean Pyerre entra na briga com Pinares por um lugar entre os titulares. Já o capitão Maicon, grande esperança de equilíbrio e controle do meio-campo gremista, assume seu lugar naturalmente ao lado de Matheus Henrique. Sem Vanderson e Víctor Ferraz, afastados pela Covid-19, o jovem Felipe será mantido na equipe.

Uma provável escalação tem Brenno; Felipe, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Pinares (Jean Pyerre), Alisson e Ferreira (Pepê); Diego Souza.