CBV confirma datas da série melhor de três da final da Superliga Masculina

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as datas dos três jogos pela final da Superliga Masculina de Vôlei. Taubaté-SP e Minas Tênis Clube-MG se enfrentarão na disputa pelo título do principal campeonato da modalidade no País em uma série melhor de três nesta semana, a partir desta quarta-feira (14), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.