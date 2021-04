Grêmio sofre a virada e perde para o Independiente del Valle

O Grêmio até saiu na frente com Diego Souza, mas viu o Independiente del Valle virar a partida e vencer por 2 a 1, no jogo de ida, pela fase preliminar da Libertadores da América. O duelo disputado nesta sexta-feira (9), em Assunção, no Paraguai, colocou os equatorianos em vantagem. Na próxima quarta-feira, em casa, o Tricolor precisa de uma vitória simples por 1 a 0 para avançar à fase de grupos.

Pela pouca amostragem que se viu de Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter, o ex-comandante do Independiente del Valle deixou bastante do seu estilo de jogo na equipe equatoriana. Com bastante posse de bola e muita troca de passes, o mandante foi surpreendido por um gol de bola parada logo aos oito minutos: após cobrança de falta de Alisson, Diego Souza subiu mais que a defesa e cabeceou firme para abrir o placar no Defensores del Chaco.

O gol trouxe um certo conforto para o time gremista. Precisando do empate, o Del Valle partiu para cima. Aos 16 minutos, Ortíz arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave esquerda. Aos 26, o goleiro Brenno fez uma grande defesa para evitar o primeiro gol equatoriano. Vite cruzou para Ortíz, que, dentro da pequena área, chutou e o novo titular do gol tricolor fez uma defesa de puro reflexo. No rebote, Montenegro chutou por cima.

Aos 35, em jogada ensaiada do Del Valle, Vite recebeu na entrada da área e concluiu no travessão, antes Brenno ainda tocou nela. Aos 43, o Grêmio marcou o segundo: Alisson tocou para Diego Souza, que deu de letra para Ferreirinha tocar de cavadinha por cima de Ramírez. Mas a assistente assinalou impedimento, que não ocorreu. Nesta fase, a Conmebol não escala árbitro de vídeo.

O Del Valle voltou para o segundo tempo mostrando a mesma qualidade da etapa inicial. Aos dois minutos, Ortíz cobrou falta e a bola explodiu na trave. Cinco minutos depois, os equatorianos deixaram tudo igual: Vite tocou para Montenegro, que escorou para Faravelli. O meio-campista invadiu a área e tocou na saída de Brenno.

Aos 12, o Grêmio desperdiçou uma grande chance de voltar à frente do placar. Diego Souza saiu na cara de Ramírez, sem marcação, driblou o goleiro, mas chutou por cima. A resposta equatoriana veio no lance seguinte: Alisson errou no meio-campo, Vitte deu um ótimo passe para Montenegro, que acabou derrubado por Ruan dentro da área. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança, Faravelli marcou o segundo dele.

Aos 22, quase saiu o terceiro do Del Valle. Em jogada ensaiada após escanteio curto, Ortíz chutou de fora da área para a defesa de Brenno. O restante do jogo foi de pressão dos mandantes e de um Grêmio encurralado no campo defensivo, sem conseguir encaixar nenhum contra-ataque. A derrota por 2 a 1 acabou de bom tamanho, mesmo com o erro da arbitragem anulando o gol de Ferreirinha.

Independiente del Valle 2 Moisés Ramírez; Segovia, Pacho, Schunke e Willian e Beder Caicedo; Pellerano (Bryan García), Faravelli, Cristian Ortíz (Murillo) e José Hurtado (Jhon Sánchez); Vite (Mera) e Montenegro (Escobar). Técnico: Renato Paiva.

Grêmio 1 Brenno; Felipe (Cortez), Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Fernando Henrique), Matheus Henrique, Pinares (Darlan), Alisson (Léo Chú) e Ferreira; Diego Souza (David Braz). Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Néstor Pitana (ARG).