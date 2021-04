Conmebol define grupos da Libertadores 2021; Inter está no grupo B e Grêmio pode ir para o A

Os grupos da Copa Libertadores da América de 2021 já estão definidos. A fase de grupos da competição está marcada para começar na terça-feira, 20 de abril. Na cerimônia realizada nesta sexta-feira (9), no Paraguai, país onde fica a sede da Conmebol, também foram sorteados os confrontos da Copa Sul-Americana.

Classificado para a fase de grupos, o Inter foi o primeiro sorteado entre a dupla Grenal. O colorado caiu no grupo B, junto do campeão paraguaio, Olimpia, do vice-campeão da Venezuela, Deportivo Táchira, e do campeão boliviano Always Ready.

O Olímpia, inclusive, é um velho carrasco do Internacional na competição. Numa das piores derrotas da história do clube em 1989, o colorado foi eliminado na semifinal pelos paraguaios por 5 a 3 nos pênaltis em pleno Estádio Beira-Rio.

terceira fase da Pré-Libertadores contra o Independiente Del Valle Já o Grêmio, se vencer o confronto de ida e volta pela, entrará no grupo A e terá pela frente o Palmeiras, atual campeão da competição, o Defensa y Justicia, da Argentina, atual campeão da Copa Sul-Americana, e o Universitário, vice-campeão peruano.

Recentemente o tricolor foi derrotado pelo próprio Palmeiras na final da Copa do Brasil pelo placar agregado de 3 a 0. Os clubes também se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores de 2019, quando o Grêmio eliminou o clube paulista no Allianz Parque com o gol fora de casa.

Grêmio entra na automaticamente na Sul-Americana se for eliminado na Pré-Libertadores

Vale lembrar que, caso venha a ser eliminado na Pré-Libertadores, o tricolor gaúcho entra automaticamente no grupo H da Copa Sul-Americana dessa temporada. Já estão nesse grupo: Lanús (Argentina), La Equidad (Colômbia) e Aragua (Venezuela).

Outra chance de Inter ou Grêmio disputarem a competição será no caso de eliminação na fase de grupos da Libertadores. Os oito terceiros colocados dessa fase entram diretamente nas oitavas de final da Sul-Americana.

Como ficaram os grupos da Libertadores de 2021

Grupo A: Palmeiras, Defensa y Justicia (ARG), Universitario (PER) e G2 (Grêmio ou Independiente Del Valle).

Grupo B: Olímpia (PAR), Internacional, Deportivo Táchira (VEN) e Always Ready (BOL).

Grupo C: Boca Juniors (ARG), Barcelona (EQU), The Strongest (BOL) e G4 (Santos ou San Lorenzo).

Grupo D: River Plate (ARG), Independiente Santa Fé (COL), Fluminense e G3 (Júnior ou Bolivar).

Grupo E: São Paulo, Racing (ARG), Sporting Cristal (PER) e Rentistas (URU).

Grupo F: Nacional (URU), Universidad Católica (CHI), Argentino Juniors (ARG) e G1 (Libertad ou Atlético Nacional).

Grupo G: Flamengo, LDU (EQU), Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (CHI).

Grupo H: Cerro Porteño (PAR), Atlético-MG, América de Cali (COL), Deportivo La Guaira (VEN).