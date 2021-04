Em dez dias sem jogos, Ramírez tem o tempo necessário para fazer o Inter jogar

O Inter já tem data para retornar a campo pelo Campeonato Gaúcho. Sem compromissos desde a derrota no clássico Grenal, o time comandado por Miguel Ángel Ramírez enfrentará o Aimoré na próxima quarta-feira (14), às 21h30min, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Até a disputa da partida válida pela 10ª rodada do Estadual, o Colorado fechará oito dias de treinos, alguns duplos.

Este período é o sonho de qualquer treinador. No caso do espanhol, as atividades são ainda mais importantes já que foram apenas seis partidas à frente do Colorado. Além disso, Ramírez recebeu o atacante Carlos Palacios e nem teve tempo suficiente para encaixar o chileno em seu esquema de jogo.

A semana colorada não foi fácil, com a dispensa de 63 funcionários de diversas áreas do clube. Durante estes dez dias sem jogos, o departamento de futebol seguiu analisando o mercado e projetando possíveis dispensas.Com um déficit na casa dos R$ 90 milhões, o presidente Alessandro Barcellos não terá vida fácil para equalizar as finanças e manter um time competitivo.

Enquanto o time segue ensaiando novas opções para a atual temporada, o departamento de futebol tenta colocar peças que não serão aproveitados no mercado. Quem está bem próximo de um acerto de empréstimo para jogar a Série B do Brasileirão é Sarrafiore. O meia-atacante argentino deve se transferir para o CRB, de Alagoas, até o fim deste ano. Entre os clubes está tudo acertado. O que falta é é uma definição entre o atleta e o clube alagoano.

Sarrafiore retornou ao Beira-Rio em março depois de disputar o Brasileirão pelo Coritiba. O Coxa acabou sendo rebaixado e o argentino disputou apenas 16 partidas pelo clube. Sem espaço com Ramírez, o jogador deve atuar pelo CRB tendo os vencimentos divididos pelos dois clubes. O vínculo com o Inter vai até o final de 2022.