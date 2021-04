Libertadores: Grêmio finalmente vai a campo contra o Independiente Del Valle

Conmebol alterou o dia e o local Equador não concordou com as garantias sanitárias para a realização do confronto. Ao que tudo indica a bola finalmente vai rolar para Independiente del Valle e Grêmio, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores da América. O duelo será disputado nesta sexta-feira (9), às 19h15min, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O jogo era para ter acontecido na quarta-feira (7), mas ajá que o governo do

Renato Portaluppi, que ficou em Porto Alegre pois também testou positivo para Covid-19. Dentro de campo, o auxiliar Alexandre Mendes terá a parceria remota deNa tarde desta quinta-feira (8), o treinador conversou com o grupo antes do início dos trabalhos realizados no centro de treinamentos da Conmebol, em frente ao hotel onde a delegação gremista está concentrada. Na atividade, já estavam presentes os jovens que viajaram de Porto Alegre para reforçar o elenco na capital paraguaia.

Como Vanderson e Victor Ferraz estão afastados por conta da Covid-19 , além do lateral-direito Felipe Albuquerque, a comissão técnica recebeu outros dois atletas: o lateral-esquerdo Guilherme Guedes e o atacante Luiz Fernando. Eles desembarcaram no início da tarde e já foram para o gramado, trabalhar com o restante do grupo.

A principal dúvida na escalação é se Mendes colocará o jovem Felipe em campo ou fará uma improvisação, utilizando Rodrigues na lateral-direita. Com isso, o Grêmio pode ir a campo com Brenno; Felipe (Rodrigues), Ruan, Rodrigues (David Braz) e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza.

Nesta quinta-feira, a Conmebol afirmou que o jogo da volta contra o equatorianos será na próxima quarta-feira (14), em Porto Alegre. Se cogitou que a segunda partida pudesse ser disputada novamente no Paraguai, algo que não se confirmou. Já a partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Gaúcho foi remarcada para a próxima sexta-feira (16), às 20h, contra o Caxias, no Estádio Centenário.

Com a remarcação de alguns jogos, o Tricolor terá uma maratona de quatro partidas em 10 dias, sendo três com intervalos de 48 horas. Após o jogo desta sexta-feira, a equipe volta a campo na próxima quarta, novamente contra o Del Valle, na sexta, pega o Caxias e, no domingo, o Novo Hamburgo - os dois últimos pelo Gauchão.