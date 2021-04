Grêmio tem mais duas baixas com suspeita de Covid

governo local não permitiu que o grupo de jogadores saísse do hotel onde estavam concentrados para treinar Conmebol transferiu a partida para as 19h15min de sexta-feira (9), em Assunção, no Paraguai. A pandemia do coronavírus segue provocando alterações nas agendas do futebol. E o Grêmio é a mais nova vítima da doença. O Tricolor estava certo de que entraria em campo nesta quarta-feira (7), no Equador, para enfrentar o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores da América. No entanto, oe a

Além do goleiro Paulo Victor e do lateral-direito Vanderson, testados positivos para Covid-19, outros dois atletas, com sintomas da doença, foram afastados do elenco e retornaram a Porto Alegre. Juntaram-se a eles, o também lateral-direito Victor Ferraz e o jovem zagueiro Emanuel. Eles não testaram para o vírus, mas, por precaução, o departamento médico achou prudente que eles retornassem. A direção contratou um voo particular, com todas os cuidados sanitários, para que os jogadores voltarem para casa.

Um novo voo particular deve partir de Porto Alegre, nesta quinta-feira, levando o jovem lateral Felipe. Ele será integrado ao grupo e deve estar em campo contra os equatorianos. Assim, uma possível escalação gremista terá Brenno; Felipe, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Pinares, Alisson e Ferreira; Diego Souza.