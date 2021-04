Inter explica demissões e reforça a necessidade de vender jogadores

Desde que assumiu o Inter no início do ano, a gestão Alessandro Barcellos reforça a necessidade de enxugar gastos e readequar as finanças. Nestes primeiros meses da temporada 2021, alguns jogadores tiveram contratos rescindidos e outros foram dispensados. Só que nesta quarta-feira (7), os desligamentos chegaram em diferentes áreas do clube. Mais de 60 funcionários foram demitidos.

Entre os nomes mais conhecidos estão o ídolo Iarley, que trabalha junto à categoria de base colorada, e o ex-atacante Fabiano, reconhecido por algumas boas atuações na década de 1990. Ele atuava na área social. Saídas também ocorreram na área de comunicação, no futebol feminino e em outros setores.

De acordo com a nota emitida pelo clube, o momento atípico que o mundo atravessa com a pandemia do coronavírus provocou um impacto muito forte nas receitas, levando o Inter a uma nova realidade, precisando se adaptar a este novo cenário. “Gostaríamos de agradecer a todos pela dedicação e respeito que sempre tiveram ao Colorado”, agradecendo aos dispensados.

Dentre as medidas adotadas pela nova gestão está a redução de contratos com parceiros, fornecedores e suprimentos; a redução de investimentos, da folha de pagamentos e do quadro funcional. Com isso, o clube acredita que possa reduzir consideravelmente o déficit de 2020, que pode chegar próximo à casa dos R$ 90 milhões. O documento está sendo elaborado e deve ser levando à votação junto ao Conselho Deliberativo nas próximas semanas.

O Inter ainda reforça que uma das soluções para atravessar esse momento financeiro mais do que delicado passa pela venda de atletas. A projeção colorada é de que seja arrecadado R$ 90 milhões com a negociação de pelo menos dois jogadores. Lembrando que a gestão ainda precisa arcar com todas as despesas ordinárias de 2021.

“É fundamental salientar que as ações partem da premissa de não prejudicar a performance esportiva do Internacional, uma vez que essa gestão tem como objetivo principal manter o clube como protagonista no cenário esportivo conjugado com o equilíbrio financeiro”, encerra a nota oficial.