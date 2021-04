Libertadores: Após veto equatoriano a treino, Grêmio chega nesta noite ao Paraguai

com dois atletas positivados para a Covid-19 a Conmebol decidiu que o melhor a ser feito era transferir o local da partida. As autoridades equatorianas não permitiram que a delegação do Grêmio deixasse o hotel na tarde de terça-feira (6), onde o grupo estava concentrado para o duelo com o Independiente del Valle, pela terceira fase preliminar da Libertadores da América. Sem as garantias sanitárias exigidas pelo governo local e– lateral-direito Vanderson e o goleio Paulo Victor –

No dia em que o Brasil registrou mais um recorde de mortes na pandemia do coronavírus - 4.195 óbitos A escolha da entidade foi Assunção, no Paraguai, onde fica localizada a sede da Conmebol na América do Sul e ainda é permitida a entrada de brasileiros., o Equador não permitiu que os jogadores fossem realizar o tradicional treino de reconhecimento do estádio, evitando uma possível contaminação.

Na tarde desta quarta-feira (7), a delegação deixou o hotel em Quito e seguiu direto para o aeroporto internacional Mariscal Sucre. De lá, os atletas e a comissão técnica embarcaram em voo fretado rumo à capital paraguaia. A partida adiada foi remarcada para esta sexta-feira (9), às 19h15min, no estádio Defensores del Chaco.

Nos bastidores, especula-se que as duas equipes possam permanecer em Assunção para a realização do jogo de volta, que está marcado para a próxima quarta-feira (14), na Arena, em Porto Alegre. O motivo seria evitar o deslocamento do Independiente del Valle que, para retornar ao Equador, após atuar no Brasil, precisaria cumprir um protocolo de 10 dias em isolamento, o que retardaria os compromissos pelo campeonato nacional.

Com o adiamento da partida pelo torneio continental, o confronto do Grêmio contra o Caxias, pela 1ª rodada do Gauchão, marcado para o sábado (10), também foi cancelado. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não divulgou uma nova data.