Libertadores: Duelo entre Grêmio e Independiente del Valle é transferido para sexta-feira, no Paraguai

Deivison Ávila

A partida entre o Grêmio e Independiente del Valle foi transferida para a próxima sexta-feira (9), em Assunção, no Paraguai. O jogo de ida, válido pela terceira fase preliminar da Libertadores da América, estava agendado para esta quarta-feira (7), para o estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. O anúncio da transferência foi feito nesta terça-feira (6) e oficializado em nota no site gremista. O jogo será realizado no estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia.