Inter: Saravia está perto do retorno aos treinos e se diz ansioso para jogar

Sem atuar desde o dia 29 de setembro do ano passado , o lateral-direito Renzo Saravia está muito perto de retornar aos gramados. A última partida que o argentino disputou foi o empate sem gols com o América de Cali, na Colômbia, pela Libertadores da América. Naquele jogo, ele rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito. Agora, em fase final de recuperação, o atleta está no período de transição da parte física, prestes a retornar aos treinos com os companheiros.

Nesta terça-feira (6), o departamento médico divulgou um boletim informando a situação dos atletas que estão afastados por alguma lesão. O meia Gabriel Boschilia e o zagueiro Rodrigo Modelo também sofreram lesões sérias no joelho em 2020. Enquanto o meio-campista intercala trabalhos com a fisioterapia e atividades físicas na academia, o defensor colorado apenas realiza tratamento fisioterápico.

"Foi uma lesão muito grave. Me custou aceitar no começo, mas depois desse tempo, trabalhando com todos que também tiveram essa grave lesão, nos apoiamos e estamos próximos do retorno. A parte mais difícil já passou. Estou com muita vontade e ansioso pela volta", disse Saravia.

O departamento médico ainda não tem uma data para o retorno do argentino. Lateral-direito convocado por sua seleção, o jogador renovou seu empréstimo junto ao Porto até o final desta temporada. O clube português ampliou o vínculo com o Colorado para que Saravia se recupere totalmente da lesão no joelho.

"Eu estava jogando, me sentindo muito bem. Só que de um dia para o outro, tive que ficar em casa com muletas. Foi algo muito estranho. Depois de 45 dias, vim fazer fisioterapia e trabalhos de reabilitação. Se perde muita massa muscular, tivemos que trabalhar muito isso. Agora, faltam os trabalhos com bola e a parte final", relatou.