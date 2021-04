Com baixas pela Covid, Grêmio encara o Del Valle pela Libertadores

O Grêmio tem apenas uma dúvida para o primeiro enfrentamento com o Independiente del Valle, no duelo que define quem avançará à fase de grupos da Libertadores da América. Na partida que se inicia às 19h15min desta quarta-feira (7), no estádio Casa Blanca, o Tricolor poderá ter Lucas Silva ou Darlan no meio-campo diante dos equatorianos. Nesta terça-feira (6), o departamento médico do clube anunciou dois atletas que testaram positivo para a Covid-19: o lateral-direito Vanderson e o hoje goleiro reserva Paulo Victor.

Na segunda-feira, o Tricolor já havia anunciado a baixa do técnico Renato Portaluppi. Os jogadores estão assintomáticos e afastados em um quarto no hotel onde a delegação está concentrada. Eles irão retornar a Porto Alegre em um avião particular, separados do resto do elenco.Ele sentiu alguns sintomas do coronavírus, foi isolado no hotel em que mora em Porto Alegre, e ficará de fora de suas funções por, pelo menos, duas semanas.

Com isso, o auxiliar Alexandre Mendes será o comandante tricolor na altitude de 2.850 metros, em Quito. Um empate na casa adversária é visto de forma positiva, já que o time gaúcho decidirá a vaga, na Arena, na próxima quarta-feira, dia 14. Sem a presença de Maicon na delegação, a escolha entre Lucas Silva e Darlan será feita por Portaluppi e Mendes, que mantém contatos frequentes por telefone.

Já na vaga do jovem Vanderson, o negociável Victor Ferraz deve voltar à titularidade. Ele jogou na semana passada, no empate em 2 a 2 com o São Luiz, em Passo Fundo, pelo Campeonato Gaúcho. Dessa forma, o Grêmio pode ir a campo com Brenno; Victor Ferraz, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza.

A possibilidade de ter mais baixas com atletas positivados para a Covid-19, fez com que o clube levasse o grupo completo para o Equador, inclusive atletas que estão em uma lista para serem negociados, como o lateral direito Victor Ferraz, o zagueiro David Braz e o atacante Everton. Os três estão à disposição de Mendes para o confronto desta quarta-feira.

Léo Chú, autor do gol da vitória no clássico Grenal 430, falou sobre a ausência de Portaluppi, mas lembrou que o seu auxiliar ajuda bastante os jovens neste processo de conquista de espaço no grupo: "É muito importante a presença do Renato na beira do gramado, mas o Alexandre também é um grande treinador e o Renato, de Porto Alegre, vai ajudar ele também", disse.