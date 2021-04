Minas Tênis Clube conquista Superliga Feminina de vôlei

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Minas Tênis Clube derrotou o Dentil Praia Clube por 3 sets a 2 (25/17, 13/25, 12/25, 25/18 e 15/11) e conquistou o título da edição 2020/2021 da Superliga Feminina de vôlei na noite desta segunda-feira (5). O confronto foi realizado no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

O Minas conseguiu o título após perder o primeiro jogo, na última quinta-feira (1), por 3 sets a 1 e vencer a segunda partida, no último sábado (3), por 3 sets a 1. Este é o quarto título do Minas na Superliga, cuja última conquista foi justamente sobre o Praia Clube, na temporada 2018/2019. As outras conquistas foram nas temporadas 1992/1993 e 2001/2002.

Agência Brasil