Miguel Ángel Ramírez terá 10 dias para aprimorar esquema de jogo

derrota num clássico Umasempre liga um sinal de alerta, mesmo que o trabalho seja recente. No caso do técnico Miguel Ángel Ramírez, foram apenas seis jogos, mas o revés diante do maior rival provocou questionamentos. A principal crítica sofrida pelo treinador, no jogo do último sábado (3), foi em relação à pouca conclusão a gol em relação à posse de bola. O Inter teve 70% e concluiu apenas duas vezes.

A esmagadora posse de bola assusta porque grande parte desse tempo o time trocou passes no campo defensivo sem apresentar nenhuma ameaça ao adversário. Além disso, a lentidão na transição entre as linhas ficou evidente. Só em recuos ao goleiro Marcelo Lomba foram 40.

vamos trabalhar para esse último momento Questionado sobre essa posse inútil, o treinador espanhol foi direto: "Há um problema maior quando não se cria. Hoje (sábado), criamos. Não concluir, bom,", prometeu Ramírez. O clássico foi a segunda partida em que a equipe não balançou as redes. Pior, a derrota para o rival tirou a liderança do Campeonato Gaúcho.

Para aprimorar o esquema e reencontrar o caminho dos gols, o treinador terá, pelo menos, 10 dias livres para trabalhar. Nesse período, a tendência é de que Carlos Palácio assuma a titularidade. Com pouco treinos e ainda conhecendo o estilo de cada companheiro, o chileno aproveitará esse período para ganhar ritmo de jogo e entrosamento.

O próximo adversário colorado será o Aimoré, fora de casa, pela 10ª rodada do Gauchão no final da próxima semana. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu a data do confronto, que deve ser em 17 ou 18 de abril. Assim, Ramírez ganhará tempo para impor suas ideias e recuperar alguns atletas que ainda não entenderam o seu estilo de jogo.