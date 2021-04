Coritiba e Fortaleza colocam favoritismo em jogo para avançar na Copa do Brasil

A Copa do Brasil definirá mais dois classificados para a terceira fase nesta terça-feira (6). Às 21h30min, o Fortaleza colocará o favoritismo em prova diante do Ypiranga, de Erechim, uma das surpresas do futebol gaúcho. Já o Coritiba e Operário reeditarão o duelo mais cedo, às 19h, que fizeram na última rodada do Campeonato Paranaense, desta vez, na Arena Joinville. Em caso de empate nesta fase, o vencedor será conhecido nas penalidades.

O jogo entre Fortaleza e Ypiranga coloca frente a frente um favorito e um azarão. O time cearense, que lidera seu Estadual, bateu outro time gaúcho, o Caxias, por 1 a 0, na primeira fase. Já o Ypiranga levou a melhor ao empatar por 1 a 1 com o Penarol, do Amazonas. No Campeonato Gaúcho, a equipe de Erechim é o terceiro colocado.

Sem ainda engrenar na temporada, o Coritiba tenta se recuperar do revés sofrido pelo próprio Operário, que o ultrapassou na tabela de classificação do Estadual. O time alviverde se apoia na história que tem dentro da competição para não correr risco de eliminação. Na rodada inicial, bateu o União Rondonópolis-MT, por 1 a 0. Já a equipe alvinegra fez 2 a 0 no Juventude-MA.

O duelo será na Arena Joinville por causa das restrições em combate à Covid-19 no Estado do Paraná. O Ministério Público, inclusive, deverá instaurar um inquérito contra a Federação Paranaense de Futebol (FPF) por ter dado o aval do jogo entre Operário e Coritiba, via Estadual, mesmo contra a ordem do governo.

Os confrontos da terceira fase serão decididos através de um sorteio, a ser realizado pela CBF. O classificado irá embolsar ainda uma quantia de R$ 1,7 milhão.