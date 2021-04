Campeonato Gaúcho: Todos os campeões na história da competição

O campeonato gaúcho de 2021 é o 101º na história do futebol gaúcho. Sua primeira edição ocorreu em 1919, e de lá para cá, outras 99 vezes um time do estado levantou um troféu de campeão – entre 1923 e 1924 a competição não foi realizada por conta da Revolução Gaúcha de 1923.

A história do gauchão pode ser dividida em duas eras: regionalizada e unificada. Até 1960, a competição era realizada por regiões, tendo um representante de cada região do Estado – por isso que até esse ano nunca havia tido mais de um representante da capital disputando o título. Nesse período, ocorreram 37 finais do campeonato disputadas entre um clube da capital e alguns do interior, sendo 30 vencidas por clubes da capital (Inter, Grêmio, Cruzeiro, Renner e Americano) e 7 por clubes do interior (Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, Bagé, Pelotas, São Paulo-RG, Farroupilha e Rio Grande). As edições de 1937, 1938 e 1939 não tiveram participantes de Porto Alegre.

Já na era unificada, a partir de 1961, os principais clubes do estado passaram a competir pelo título, e foi adotado o sistema de rebaixamento e acesso às divisões inferiores.

Novo Hamburgo derrotou o Internacional nos pênaltis. Ao longo da história, é evidente o domínio da dupla Grenal, responsável por vencer 86 das 100 edições já realizadas. Nos últimos 20 anos, por exemplo, somente em 2017 um clube do interior gaúcho sagrou-se campeão, quando o

Novo Hamburgo derrotou o Internacional nos pênaltis em 2017 e conquistou o título daquele ano. Foto: ADILSON GERMAN/NOVO HAMBURGO/JC

Os campeões gaúchos nos últimos 20 anos

Inter - 12 títulos (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016)

12 títulos (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) Grêmio - 7 títulos (2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019 e 2020)

7 títulos (2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019 e 2020) Novo Hamburgo - 1 título (2017)

Inter tem mais títulos, mas Grêmio tem levado a melhor nos últimos anos

Entre a dupla Grenal, apesar de o Inter levar a melhor na história com 45 títulos contra 39 do Grêmio, o tricolor, nos últimos anos, tem dominado a competição estadual com três títulos consecutivos (2018, 2019 e 2020), impondo ao rival uma seca de conquistas do campeonato.

Na 101ª edição do gauchão, como em todos os anos, Inter e Grêmio surgem como os favoritos ao título. Entretanto, nessa temporada ambos os clubes estão usando a competição para realizar testes e dar rodagem aos jogadores mais jovens, abrindo a possibilidade, ainda que difícil, de clubes do interior sonharem em repetir o que o Novo Hamburgo fez em 2017 e levar o título, vencido somente 14 vezes por times diferentes de Inter e Grêmio.

Os últimos campeões do interior

Além do Novo Hamburgo em 2017, os últimos clubes do interior a levantarem a taça de campeão gaúcho são Caxias, em 2000, e Juventude, em 1998 – quebrou uma sequência de 59 anos sem um clube do Interior vencer o campeonato estadual. Antes de 1998, o Riograndense, em 1939, havia sido o último campeão do Interior.

A dominância da dupla Grenal no Estado foi e é tão grande, que o Juventude precisou passar pelos dois melhores anos de sua história, 1998 e 1999, para quebrar a marca de 59 anos sem um título para o Interior. Em 1999, inclusive, foi o ano em que o clube da serra foi campeão da Copa do Brasil, o maior título de sua história.

Campeões extintos

Se engana quem pensa que Inter e Grêmio são os únicos clubes de Porto Alegre campeões do gauchão. Atualmente localizado na cidade de Cachoeirinha, o Cruzeiro, na época mandante no Campo do Caminho do Meio, antigo estádio localizado onde fica o Hospital de Clínicas, já ergueu a taça em 1929.

Entre os clubes já extintos da capital, o Sport Club Americano e o Grêmio Esportivo Renner já entraram para a história do Futebol Gaúcho ao se tornarem campeões em 1928 e 1954, respectivamente. O Renner, inclusive, havia sido o único clube diferente de Inter e Grêmio a vencer o campeonato entre os anos de 1939 e 1998, ano em que o Juventude quebrou a sequência de 59 anos.

recentemente foi criado um espaço para visitação com registros da história do Renner , além de um livro que tem publicação prevista para 2021. Extinto em 1957,, além de um livro que tem publicação prevista para 2021.

Todos os campeões da história do Campeonato Gaúcho