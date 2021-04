Para Ramírez, Colorado precisa aprimorar a conclusão a gol

A derrota para o Grêmio no primeiro clássico da temporada 2021 mexeu com os brios do capitão Rodrigo Dourado. Logo após o apito final, o capitão colorado falou ainda no gramado sobre a atuação do time no Grenal 430: “Controlamos o jogo todo. Tivemos chances. Não sei o que acontece. Nos Grenais, a gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar, de finalizar, medo de ser feliz", resumiu.

O técnico Miguel Ángel Ramírez, estreante da noite na Arena, concordou com a fala do seu jogador. “Há um problema maior quando não se cria. Hoje, criamos. Não, concluir, bom, vamos trabalhar para esse último momento. Sim, tem razão o capitão, temos que aproveitar, senão o rival chega e aproveita”, analisou.

Ramírez avaliou os dois tempos distintos apresentados pelo seu grupo. “Eu senti no segundo tempo com muito mais controle e sobretudo muito mais entendimento para conseguir ganhar na Arena. No primeiro, faltou um pouquinho mais, no segundo tempo com algumas modificações encontramos muitos mais caminhos na área”, avaliou.

Sobre perder clássico, o espanhol foi direto: “Não quero ser desrespeitoso, mas é uma merda. Essa partida necessita da gente e a gente necessita dessa partida”. Ramírez falou ainda que o trabalho está apenas no começa e espera que seja duradouro. Sem jogos no meio da semana, o Inter terá um importante período para treinar e aprimorar o esquema.