Portaluppi enaltece vitória no Grenal 430 e alfineta o rival

vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Inter , com gol marcado na madrugada deste domingo (4), confirmou uma vantagem avassaladora da equipe comandada por Renato Portaluppi sobre o seu maior rival. Como já é de costume, o treinador não poderia deixar passar a oportunidade de dar uma alfinetada no lado vermelho: “O Grêmio venceu mais um. Nos últimos três anos, acho que o Grêmio só perdeu um Grenal, e todo mundo sabe como perdemos aquele jogo do Brasileiro, todo mundo viu”, lembrou.

Portaluppi falou ainda sobre a partida da próxima quarta-feira (7), diante do Independiente del Valle, pela terceira fase da pré-Libertadores. “Sabemos que será um jogo muito importante na próxima quarta-feira. Mas hoje também foi importante, afinal Grenal é Grenal. Assumimos a liderança com uma partida a menos”, afirmou. O técnico lembrou ainda que o grupo gremista é forte e terá espaço para todos ao longo da temporada, pois serão muitos jogos.

Os jogadores já voltaram a trabalhar na manhã do domingo. A delegação embarca na madrugada desta segunda-feira (5) para Quito, onde enfrentará os equatorianos pelo duelo de ida do torneio continental. O confronto definirá quem avançará à fase de grupos. A partida será disputada às 19h15min, no estádio Casa Blanca. Na última partida, o Independiente empatou em 2 a 2 contra o Barcelona de Guayaquil. O duelo não é um clássico, mas reúne duas das maiores forças do país.