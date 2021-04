O Inter saiu derrotado do primeiro Grenal da temporada 2021. Neste sábado (3), no primeiro duelo local sob o comando do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, o time colorado foi superado pelo Grêmio por 1 a 0, na Arena, em Porto Alegre, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Ao fim do jogo, ainda no gramado do estádio gremista, o volante Rodrigo Dourado lamentou a derrota no clássico que terminou já na madrugada de domingo (4), data em que o Inter celebra 112 anos de fundação. O capitão do time colorado acredita que o clube apresentou domínio no confronto, mas teve medo no momento da finalização.

"Controlamos o jogo todo. Tivemos chances. Não sei o que acontece. Nos Grenais, a gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar, de finalizar, medo de ser feliz", disse Rodrigo Dourado, em tom desgostoso.

Além de sair derrotado do Grenal de número 430 da história, o Inter também perdeu a liderança do Campeonato Gaúcho. Ambos têm 17 pontos conquistados, mas o Grêmio leva vantagem no saldo de gols - 11 contra 5 - e ainda tem um jogo a menos (8 a 9).

Sem partidas ao longo desta semana, Ramírez terá um bom período de treinos para fazer testes e aperfeiçoar o esquema de jogo ainda não compreendido por alguns jogadores. Lembrando que o treinador espanhol comandou o time em apenas seis partidas. O próximo desafio colorado será o Aimoré, fora de casa, em data ainda não definida.