Léo Chú comemora noite especial com gol, imita Flecha Negra e elogia Portaluppi

A estrela do atacante Léo Chú brilhou no Grenal 430, disputado neste sábado (3), na Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Ele marcou o gol da vitória do Grêmio sobre o Inter aos 43 minutos do segundo tempo. Na comemoração, tirou a camisa na corrida e perto da bandeirinha, fez o gesto da flechada, repetindo a comemoração de Tarcísio, ídolo gremista dos anos 1970 e 1980. Ela levava o apelido de Flecha Negra e morreu em 2018, aos 67 anos.

“Este é um gol especial. Vinha passando um momento difícil, mas vinha trabalhando muito. O Renato (Portaluppi) me dá muita confiança e fui abraçá-lo porque todo gremista, como eu sonha em abraçar o maior ídolo do clube", comentou o herói do confronto que acabou na madrugada deste domingo (4) de Páscoa.

Por fim, o atacante lembrou a semana positiva porque na última quarta-feira tinha anotado o seu primeiro gol pelo time de coração no empate por 2 a 2 com o São Luiz, em Ijuí. “A semana foi muito boa para mim e acho que é resultado do meu trabalho e também por tudo que fiz ano passado pelo Ceará", reforçou.

Como tinha feito no jogo anterior, o atacante dedicou o gol e a vitória histórica para as pessoas que estão mais próximos dele. "Dedico de novo aos meus familiares, aos meus amigos e às minhas irmãs que são meus maiores incentivadores", concluiu.

Ironicamente, o único gol do Grenal saiu já nos primeiros minutos do dia 4 de abril, quando o Inter comemora seus 112 anos de fundação. Um motivo a mais para a festa gremista, que não perde para seu maior rival há sete anos como mandante.