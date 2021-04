Grêmio vence o Inter por 1 a 0 e assume a liderança do Gauchão

Em um clássico de uma primeira etapa morna e um segundo tempo ligeiramente melhor, a base gremista fez a diferença em relação à colorada. Pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, na noite deste sábado (3), o Grêmio bateu o Inter por 1 a 0, com um belo gol de Léo Chú, na Arena. O resultado deixa a equipe tricolor na primeira colocação, com o mesmo número de pontos do Inter, mas à frente pelo saldo de gols.

Os dois técnicos levaram a campo o que tinha de melhor para o Grenal 430. O primeiro tempo foi de muita posse de bola colorada e pouquíssima ação ofensiva. Com uma troca de passes sonolenta, o Inter parecia aguardar um erro defensivo do Tricolor, o que não ocorreu.

Mesmo com menos posse de bola, os donos da casa se aproximaram mais da área adversária. A primeira e única polêmica do clássico ocorreu aos 25 minutos: após cobrança de escanteio de Pinares e bate-rebate na pequena área, os gremistas ficaram reclamando que a bola bateu na mão de Lucas Ribeiro. O jogo seguiu, o VAR checou e nada marcou.

O primeiro chute a gol saiu aos 36. Alisson acionou Diego Souza no pivô, recebeu de volta, e finalizou para defesa segura de Marcelo Lomba. Agora, a grande chance da etapa inicial foi criada pelo Inter. Aos 46, Maurício achou Praxedes, livre, dentro da área. O meia avançou e bateu de pé esquerdo. Brenno, em dois tempos, salvou o Tricolor.

As equipes voltaram sem alterações para a etapa final e o confronto seguiu morno, sonolento. Com poucos lampejos, aos nove minutos, Ferreirinha avançou pela esquerda e cruzou fechado. A bola passou por todo mundo até chegar em Lomba. A resposta colorada veio cinco minutos depois: Lucas Ribeiro partiu do campo de defesa, deixou Pinares para trás, invadiu a área e bateu de esquerda, mas a bola saiu.

Então os técnicos começaram a fazer trocas e o jogo ganhar em movimentação. Aos 24, Darlan deu ótimo passe para Ferrerinha dentro da área. O atacante dominou, puxou para o meio e bateu por cima, levando perigo ao gol de Lomba. Minutos depois, o Grêmio desperdiçou duas grandes chances em sequência. Na primeira, aos 33, Vanderson avançou pela direita e bateu cruzado. Ricardinho se antecipou ao marcador e jogou para fora. Na segunda, Léo Chú recebeu na entrada da área e saiu na cara do goleiro colorada, mas preferiu rolar para trás. A bola sobrou para Lucas Silva, que finalizou e Moisés, em cima da linha, salvou o Inter.

Só que aos 43, a jovem promessa da base gremista não desperdiçou a chance. Léo Pereira venceu a marcação e tocou para Léo Chú. Ele dominou, puxou para o meio e mandou de pé direito para marcar um belo gol, no ângulo, definindo o primeiro Grenal da temporada 2021.

Grêmio 1 Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Darlan), Pinares (Ricardinho), Ferreira (Léo Pereira) e Alisson (Léo Chú); Diego Souza (Lucas Silva). Técnico: Renato Portaluppi.

Inter 0 Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes (Nonato); Maurício (Caio Vidal), Yuri Alberto (Guerrero) e Patrick (Palacios). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Árbitro: Anderson Daronco.