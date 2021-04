Grêmio sai na frente, sofre a virada e apenas empata com o São Luiz

O Grêmio foi até Passo Fundo para enfrentar o São Luiz, nesta quarta-feira (31), e trouxe um ponto na bagagem. O Tricolor saiu na frente, mas sofreu a virada e precisou buscar o empate em 2 a 2. Se não fosse o goleiro Brenno, a equipe comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes tinha sido derrotada no estádio Vermelhão da Serra, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

No próximo sábado, desta vez, com Renato Portaluppi dirigindo a equipe e com alguns titulares, o adversário será o Inter, no primeiro Grenal da temporada 2021. O confronto será às 22h15min, na Arena.

A partida começou movimentada em Passo Fundo. A garotada gremista reforçada por alguns cascudos, futuramente dispensados, abriram o placar logo aos dez minutos. Darlan fez lançamento direto para Léo Pereira. O atacante tirou do goleiro Renan Rocha e marcou seu primeiro gol como profissional.

A resposta rubra veio sete minutos depois: Hugo Almeida escorou para Gustavo Xuxa que chegou batendo e marcou um belo gol para empatar a partida. O confronto seguiu disputado com as duas equipes trocando golpes. Aos 30, com bastante espaço pelo lado esquerdo, Lucas invadiu a área e chutou cruzado. Brenno, atento, espalmou para escanteio.

O Grêmio quase voltou à frente do marcador em duas oportunidades. Aos 35, Elias recebeu de Cortez, protegeu a bola e chutou rasteiro. Renan Rocha espalmou para escanteio. Três minutos depois, Elias escorou para Lucas Silva chutar, mas Renan Rocha mais uma vez salvou a equipe de Ijuí.

O time mandante voltou com vontade de virar o marcador. Na primeira chegada, Lucas Carvalho passou por dois e chutou em cima de Brenno. Na sequência, Ariel dominou e bateu, mas a bola explodiu em Cortez e saiu pela linha de fundo. Aos poucos, o São Luiz passou a controlar o jogo.

Aos 12 minutos, Gabriel Araújo cobrou escanteio e Leandro Leite desviou. David Braz afastou o perigo. Só que no lance seguinte, em novo escanteio, Paulinho Santos surgiu livre, na pequena área, e completou para o fundo das redes. Aos 23, o Rubro quase ampliou: Gustavo Xuxa recebeu às costas da defesa e bateu forte para ótima defesa de Brenno.

Depois de perder boas chances para definir o jogo, o São Luiz foi castigado com o gol de empate. Aos 26, Darlan deu ótima assistência para Léo Chú que apenas desviou na saída de Renan Rocha.

O revés não abalou os donos da casa. Aos 34, em cobrança de falta frontal, Gabriel Araújo chutou colocado e Brenno voou para evitar o terceiro gol do São Luiz. Em seguida, na cobrança de escanteio, João Marcus, sozinho, cabeceou para fora. No final, o empate saiu barato para o time da Capital.

São Luiz 2 Renan Rocha; Lucas Carvalho, Rafael Goiano, Jadson (João Marcus) e Márcio Goiano; Leandro Leite (Jeferson Prill), Paulinho Santos, Ariel, Gustavo Xuxa (Germano) e Gabriel Araújo; Hugo Almeida (Douglas Kemmer). Técnico: Paulo Henrique Marques.

Grêmio 2 Brenno; Victor Ferraz, Heitor, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Léo Pereira, Bobsin (Pedro Lucas), Darlan e Éverton (Léo Chú); Elias (Fernando Henrique). Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden.