Grenal 430 será de testes e observações na Arena

estreia do técnico Miguel Ángel Ramírez O primeiro encontro entre Grêmio e Inter na temporada 2021 será neste sábado (3), às 22h15min, na Arena. A partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho marca aem um dos maiores clássicos da América do Sul. O espanhol terá pela frente o experiente Renato Portaluppi, vencedor como jogador e treinador.

O horário, um pouco atípico, se deve aos protocolos adotados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) a pedido do governo do Estado diante da pandemia da Covid-19. A escolha do sábado foi uma solicitação da direção gremista, pois a delegação viaja no domingo (4) para o Equador, onde enfrentará o Independiente Del Valle, na próxima quarta-feira (7), às 19h15min, pela terceira fase preliminar da Libertadores da América.

Dentro das quatro linhas, o duelo colocará frente à frente duas equipes em formação, que ainda não tem escalações definidas e que devem ser modificadas, já que os clubes estão no mercado, em busca de reforços. Entretanto, os jogadores se conhecem muito bem, já que se enfrentaram bastante na última temporada.

goleada por 4 a o sobre o Pelotas, pelo Estadual. O Grêmio preservou os principais atletas no jogo do meio da semana, colocando uma equipe bastante jovem reforçada por alguns cascudos. Com isso, a tendência é de que os titulares vão a campo no Grenal 430 até para ganhar ritmo. Desde que voltaram do recesso de 10 dias após o término do Brasileirão, os atletas foram a campo apenas na

Já o goleiro Brenno, novo titular da posição O recém-contratado lateral-direito Rafinha, vindo do Olympiakos, da Grécia, não ficará à disposição. Jogadores como Kannemann, Matheus Henrique, Maicon Diego Barbosa, Pinares e Diego Souza devem encarar o clássico na Arena., segue trabalhando para conquistar ritmo e entrosamento com os companheiros.A última partida que ele atuou foi no final de janeiro, então precisará de mais tempo para condicionamento físico.

Do lado vermelho, as incógnitas em relação à formação titular são ainda maiores. Ramírez já deixou claro que a escalação depende do adversário. Como o espanhol ainda vem fazendo observações nas cinco partidas que comandou à beira do gramado, o Inter pode ter surpresas no primeiro encontro dos rivais na temporada.

O time que entrou em campo na quarta-feira (31) teve uma mescla de possíveis titulares e alguns testes. A grande dúvida está no gol. Danilo Fernandes, que se recupera de uma lesão lombar, não deve atuar. Com isso, Marcelo Lomba e Daniel brigam pela camisa 1. O goleiro formado na base entra de vez na briga pela titularidade. O escolhido para o Grenal pode indicar quem será o dono da posição.

A zaga deve ter Víctor Cuesta e Zé Gabriel. As laterais seguem em aberto, assim como o meio-campo e o ataque. Peças como Rodrigo Dourado, Edenilson e Yuri Alberto saem na frente para começar jogando.

quem deve estrear no clássico é o jovem Carlos Palacio. Assim como Ramírez,O atacante chileno atuou alguns minutos no meio de semana e deve ganhar mais tempo neste sábado. A tendência é de que ele atue aberto pela ponta direita.

A FGF confirmou que o confronto entre Grêmio e Inter terá árbitro de vídeo. As duas equipes irão dividir os custos de aproximadamente R$ 25 mil para contar com a tecnologia.